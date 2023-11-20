舍不得ㅠㅠ《闪亮的西瓜》结局花絮长达30分钟，全员终映感言告诉你：「现在就是最闪亮的！」

本季人气韩剧之一绝对有《闪亮的西瓜》，一部温馨、热血的作品。随著结局过后，不少网友都涌出讨论，评论这部戏可能是短期内无法忘怀的作品。电视台tvN在结局后陆续释出最后的剧照与花絮。

2023년 드라마 역사상 가장 슬픈 장면



1995년 누구보다 밝게 빛났던 아빠가 아픔을 이겨내고

2023년에 아들을 다시 만난다면?

(그저 눈물파티) pic.twitter.com/r86N5MMJ0L — tvN drama (@CJnDrama) November 15, 2023

소름돋는 과거-현재 교차편집 연출



95년에도, 23년에도,

그 이후에도 영원히 반짝일 수박이들의 청춘 pic.twitter.com/c4MvAZSNqp — tvN drama (@CJnDrama) November 15, 2023

剧照中还有未曾公开过的情景！大概是李灿（崔显旭饰）梦中一个场景，偷偷联谊被清雅（申银秀饰）抓包！



여자친구 몰래 미팅하다 걸리면..?

하이찬씨 잠깐 올라와봐유 pic.twitter.com/Nd9yvzJvxh — tvN drama (@CJnDrama) November 17, 2023

청찬커플 대학시절이 궁금했던 반짝이들을 위한

아기쀼 미공개씬 스틸 pic.twitter.com/plt9XstQ43 — tvN drama (@CJnDrama) November 17, 2023

花絮有搞笑的也有悲伤的，比较特别的是我们恩杰（厉云饰）「又泪流不止」。在拍摄李灿醒来发觉自己听不到的戏码时，恩杰是应该要强忍著泪水安抚李灿，但厉云还是忍不住眼泪狂掉NG，导演干脆指导他转过头不让李灿看见眼泪，似乎创造了更好的效果（泪……）。厉云最早的花絮中，就曾有泪流不止的场面，可见对剧本多有感触（详见：‎《闪亮的西瓜》幕后花絮：厉云真挚演出太入戏泪流不止ㅠㅠ）。



《闪亮的西瓜》最后一支花絮竟长达30分钟，近一半内容都是终映采访，让数名演员都能聊聊自己的感言，其中一题意外的几乎指向一个答案――最闪亮的瞬间就是「现在」。无论是演戏的时候，拿到《闪亮的西瓜》剧本的时候，还是任何时候就算只是在家躺著（「大李灿」崔元英说的XD），「大清雅」徐令姬还说，就算每个瞬间都很闪亮，她还是会抱著「未来会更闪亮」的期待生活的。



「现在的你就是最闪亮的」，这正是《闪亮的西瓜》最想传达给观众的吧！如同剧名寓意「为你闪亮的人生鼓掌」，而且「Viva La Vida，人生万岁」！



▼完整花絮及杀青照片



수박이들 웃고 있는 사진 봐도 눈물 나는 나

정상인가요..?

벌써 보고 싶잖아ㅠㅠ pic.twitter.com/RU7RZtXbVg — tvN drama (@CJnDrama) November 16, 2023

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