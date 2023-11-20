黃Viu四大男神「劇」鬥！路雲上位在望，車銀優15代言最賺錢～

韓國鮮肉男神人才輩出，近日Viu Original原創韓劇《犬系戀人》車銀優、《婚禮大捷》路雲、《白晝之月》金永大和《烈女朴氏契約結婚傳》裴仁爀均以愛情劇集體回歸，人人各有賣點，保證目不暇給，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」見證這場「劇鬥」！

Viu Original《犬系戀人》車銀優



要數近年最炙手可熱的韓流明星，「撕漫男」車銀優絕對榜上有名！憑藉帥氣無害的面孔，銀優甫出道便俘虜萬千少女，現時他更手握近15個代言，堪稱韓星之首，可見廣告商非常看好他的號召力！近月他再度主演Viu Original漫改韓劇《犬系戀人》，劇集不但拿下Viu 16個地區十月份觀眾人數No.1，韓國收視亦持續向好，引證劇集人氣至高！



Viu Original《婚禮大捷》路雲



早前曾有韓媒形容今年是「路宋車」年，意即新生代男神路雲、宋江和車銀優即將接棒，撼動韓國影視圈！近年路雲接演了不少高收視韓劇，並逐漸從歌手蛻變成為演員；近期他首度挑戰古裝喜劇《婚禮大捷》，並夥拍趙怡賢為人牽紅線，生鬼表現獲觀眾大讚戲味十足，也讓他逐漸奠定一線地位。



Viu Original《白晝之月》金永大



金永大憑藉狗血神劇《The Penthouse》系列打開知名度，此後戲約不斷、人氣爆燈！近日他在綜藝節目《全知干預視角》主動為經理人撐傘，除了被網民戲稱是「行走中的韓劇」，貼心舉動更為他收穫了不少粉絲，成為暖男的代名詞！人稱「嫩版姜棟元」的他星味十足，最近獲邀飾演《白晝之月》頂流明星韓俊午一角，劇情涉及前世今生的愛恨情仇，想必會為你帶來不一樣的金永大。



Viu Original《烈女朴氏契約結婚傳》裴仁爀



繼《為何是吳秀才？》後，裴仁爀再度演出Viu Original原創韓劇，今次他在《烈女朴氏契約結婚傳》搭檔「古裝女王」李世榮，劇集講述朝鮮大齡女子朴連遇（李世榮飾）在成親當天成為寡婦後意外穿越到現代，遇上和古代丈夫樣貌完全相同的單身主義財閥二代姜泰河（裴仁爀飾），二人簽下契約婚姻書後展開了一段奇幻的愛情故事。《烈女朴氏契約結婚傳》集輕鬆與穿越題材於一身，讓不少網民紛紛敲碗期待，劇集將於11月24日首播，香港觀眾可以透過「黃Viu」收看。



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