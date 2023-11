ENHYPEN再衝生涯高峰！新專《ORANGE BLOOD》首日銷售衝破上一張一週量

四代人氣男團之一的ENHYPEN(HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、 SUNOO、JUNGWON、NI-KI)是從選秀節目《I-LAND》所組成,出道後人氣不斷飆升,新專輯成績更是突破新高。

據韓國最大唱片銷量統計網站Hanteo排行榜(Hanteo Chart,俗稱H榜)數據,ENHYPEN 17日發行的最新第五張迷你專輯《ORANGE BLOOD》,發行當日就達138萬3292張,直接衝破5月發行的上一張專輯《DARK BLOOD》首週的132萬張(首週銷售量即「初動」),也是他們生涯第四張突破百萬銷售的專輯。



[HT] ENHYPEN (@ENHYPEN) 5th Mini Album <ORANGE BLOOD>



DAY 1: 1,383,292



TOTAL: 1,383,292



It's their highest 1st day sales and already their highest 1st week sales. #ENHYPEN #엔하이픈 pic.twitter.com/LBPmeCxVs2