ENHYPEN再衝生涯高峰！新專《ORANGE BLOOD》首日銷售衝破上一張一週量

四代人氣男團之一的ENHYPEN（HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、 SUNOO、JUNGWON、NI-KI）是從選秀節目《I-LAND》所組成，出道後人氣不斷飆升，新專輯成績更是突破新高。

據韓國最大唱片銷量統計網站Hanteo排行榜（Hanteo Chart，俗稱H榜）數據，ENHYPEN 17日發行的最新第五張迷你專輯《ORANGE BLOOD》，發行當日就達138萬3292張，直接衝破5月發行的上一張專輯《DARK BLOOD》首週的132萬張（首週銷售量即「初動」），也是他們生涯第四張突破百萬銷售的專輯。



[HT] ENHYPEN (@ENHYPEN) 5th Mini Album <ORANGE BLOOD>



DAY 1: 1,383,292



TOTAL: 1,383,292



It's their highest 1st day sales and already their highest 1st week sales. #ENHYPEN #엔하이픈 pic.twitter.com/LBPmeCxVs2 — KOREAN SALES (@koreansales_twt) November 17, 2023

除了實體專輯銷售成績斐然，串流平台音源成績上，《ORANGE BLOOD》登上了印尼、菲律賓、埃及等16個國家的iTunes專輯排行榜第一名，〈Sweet Venom〉一曲登上泰國、波蘭、印度等12個國家的歌曲榜首位。主打歌〈Sweet Venom〉MV在YouTube，則花僅僅21個小時便突破千萬觀看次數。



▼附上〈Sweet Venom〉最新舞台



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