第一季大結局！《7人的逃脫》反轉從未停止，不到最後一刻難下定論！（EP.16）

SBS新劇《7人的逃脫》講述一個在謊言中消失的少女與牽連其中的7個惡人的故事，由著名狗血編導組合金順玉、朱東民繼《皇后的品格》《The Penthouse》之後三度搭檔合作，昨晚播出第一季大結局。

*以下包含《7人的逃脫》第一季第17集關鍵劇情！



沈會長說出真相

道赫竊聽琴羅熙得知方七星的錢藏在何處，聯手黃專務從車主蘭手裡劫走運款車，造成惡人們內訌。





沈會長一直縱容K是因為夫人臨終前托他保護兒子，現在會長終於醒悟K毫無人性，撐著最後一口氣在記者面前說出一切的真相。 K見事情敗露整個暴走，決定把所有知情人殺光。



K趕盡殺絕

道赫、莫内、梁進謀引誘K走進陷阱，但道赫一個猶豫錯過殺死K的時機，反而被K抓走。 車主蘭、高明智、南哲宇打算偷渡逃跑，琴羅熙暗中投靠K將三人抓回來，不料她自己也被K一同關了起來。



不僅如此，K還要求具秘書也就是親生父親殺死李輝昭後自盡，以抹去K的最後一個污點。 具秘書含淚完成兒子心願、在爆炸中灰飛煙滅，但李輝昭已和姜杞卓一起及時逃脫無人島。



離間

K把7人關進大樓裡一番威脅戲弄，最後逼他們選編製：投靠K可以逃生，否則原地等死。 高明智、車主蘭、南哲宇、琴羅熙、韓莫内、梁進謀聽聞K承諾滿足各自的終極慾望，最終選擇反水拋棄道赫，一齊搭乘K的直升機逃離現場。



大樓天台被炸得火光熊熊，K以為計劃得逞，不料李輝昭和姜杞卓及時趕到救起了道赫。 第一季結局就收在這裡，第二季將在明年3月開播！Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》逢星期五、六晚上10時30分在黃Viu煲劇平台上架！

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