ENHYPEN再冲生涯高峰！新专《ORANGE BLOOD》首日销售冲破上一张一周量

四代人气男团之一的ENHYPEN（HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、 SUNOO、JUNGWON、NI-KI）是从选秀节目《I-LAND》所组成，出道后人气不断飙升，新专辑成绩更是突破新高。

据韩国最大唱片销量统计网站Hanteo排行榜（Hanteo Chart，俗称H榜）数据，ENHYPEN 17日发行的最新第五张迷你专辑《ORANGE BLOOD》，发行当日就达138万3292张，直接冲破5月发行的上一张专辑《DARK BLOOD》首周的132万张（首周销售量即「初动」），也是他们生涯第四张突破百万销售的专辑。



[HT] ENHYPEN (@ENHYPEN) 5th Mini Album <ORANGE BLOOD>



DAY 1: 1,383,292



TOTAL: 1,383,292



It's their highest 1st day sales and already their highest 1st week sales. #ENHYPEN #엔하이픈 pic.twitter.com/LBPmeCxVs2 — KOREAN SALES (@koreansales_twt) November 17, 2023

除了实体专辑销售成绩斐然，串流平台音源成绩上，《ORANGE BLOOD》登上了印尼、菲律宾、埃及等16个国家的iTunes专辑排行榜第一名，〈Sweet Venom〉一曲登上泰国、波兰、印度等12个国家的歌曲榜首位。主打歌〈Sweet Venom〉MV在YouTube，则花仅仅21个小时便突破千万观看次数。



▼附上〈Sweet Venom〉最新舞台



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