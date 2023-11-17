韩演员酒驾伤人还撒谎！母卖惨「儿子打工维生求放过」，受害人丢工作、加害人却风光演话剧

某90年代生演员多次酒驾终於撞伤路人，但不仅不道歉还全程回避受害人，一边谎称没工作让母亲代为出面求情、一边继续出演知名话剧，只有受害人因伤丢掉工作。

据韩媒，演员A某去年11月25日凌晨酒驾追尾B某，当时B某正在停车等红灯，因撞击受伤无法继续工作，坐副驾驶的B某女友也因韧带撕裂需要2周治疗。 A某此前已有多次酒驾前科，事发时酒驾行驶了2.8km，血液酒精浓度达到0.05%、足以吊扣驾照。

事发后1个月双方见面商议和解，但A某没有出席，自称正在找工作没有钱，由A某母亲代为出面。 B某一开始理解A某难处，后来才发现被骗：A某隐瞒真实身份，从开始审理到现在一直有登台演出。



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B某向韩媒「韩国经济」提供了双方同意的录音，其中A某母亲一边说「抱歉给您造成损害」一边坚持维护儿子：「据说需要2周治疗，这是需要辞职的事吗？（我儿子）连工作都没找到，现在靠打工勉强生活。 虽然很抱歉，但还是要（受害者）放过他啊，不然怎么办。 就当是救了一个年轻人吧。 」

最终双方意见不一致未能达成和解。 今年8月10日，法院判处A某有期徒刑1年2个月、缓期3年执行，以及80小时社会劳动、40小时守法驾驶课程。

受害人对A某态度十分不满，称审理期间A某见到他就逃走、没有一句问候或道歉；A某在审判前3天向裁判部提交了反省文，但受害人什么都没收到。受害人原本在舞台器械领域工作，需要整天站立和经常搬运重物，事故之后只能无奈辞职，但A某却若无其事继续演出。



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A某现在出演的是拥有众多粉丝的著名话剧，这次也请到不少知名演员。 今年初在首尔演出，目前在其他城市演出。

剧团人士表示不知A某酒驾，称他应该是想隐瞒身份而非刻意欺骗，会敦促他对受害人道歉。

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