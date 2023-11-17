《運氣好的日子》長預告公開！「財閥家老爺爺」李星民變「倒楣司機」，「溫柔醫生」柳演錫上演「連環殺人告白」

TVING漫改劇《運氣好的日子》今日公開3分鐘長預告，宣佈part.1全集將在11月24日上線！

《運氣好的日子》改編自同名網漫，講述計程車司機「吳澤」接到乘客高額委託前往木浦，途中發現對方是連環殺人犯的恐怖之旅。 演員李星民去年底憑《財閥家的小兒子》會長「陳養喆」一角震撼無數觀眾，這次「階層下降」飾演計程車司機;在《機智醫生生活》飾演溫柔外科醫生「安政源」的柳演錫，則搖身一變成為反社會連環殺人犯「金赫洙」，極盡兇殘無情。



今日公開的預告片裡，吳澤夢到豬豬以為會有財運，隨後遇到願支付100萬韓元前往木浦的金赫洙，開心請他上車。 不料金赫洙在路上開始講述殺人歷程，給吳澤看了他從高處將人推下的影片！吳澤：「你殺了人嗎？」金赫洙不以為然：「沒有啊，他只是掉下去，司機你沒在聽我講話嗎？」



金赫洙不顧吳澤拒絕，堅持講述自己扭曲的心路：「如果殺人是命運，就應該享受其中。 那一晚我做出了選擇，獲得重生。 那是我第一次殺人。 」



在看似咨詢室的空間裡，金赫洙在幻覺中聽到一個人對他說：「去做讓你感覺活著的那件事吧。 」金赫洙端詳沾血的刀尖、在葬禮上偷笑，完全沉浸其中：「我想要不同的東西，要更刺激、更有成就感。 那時感到的是不同以往的快感。 」



吳澤緊張到流汗，問他究竟殺了多少人？金赫洙淡淡地說：「沒數過耶。 」吳澤跑下車打電話求助，但金赫洙堅持要他開車帶路去木浦偷渡，陰森道：「我們現在真的成為共犯啦。 」



與此同時，被金赫洙殺死兒子的黃順圭（李姃垠 飾）也一步步追上了二人。



金赫洙對困在車內的吳澤打開折疊刀、惡狠狠地說：「這種情況下我還要救司機你嗎？」最後一幕，兩人停車在路邊，吳澤無奈閉上眼睛，金赫洙微笑道：「要出發了嗎？」真的是難纏又危險的乘客啊！說好的「運氣好」呢？



很多網友表示期待：「柳演錫的演技變身太強，正片該是什麼樣啊」「演技和導演都超讚」「這就叫代入感，看完原著仍因為演員而感覺是新劇」「柳演錫究竟有多少張臉啊，信看演」。 《運氣好的日子》part.1第一至六集將在11月24日一次上線，台灣由愛奇藝國際版獨家播出。



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