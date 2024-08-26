防彈少年團SUGA親筆信二度致歉！酒駕事件「連累成員很抱歉」，代步工具從「滑板車」改口「電動車」

BTS防彈少年團成員SUGA昨晚通過Weverse和X（前Twitter）公開親筆信，對於酒駕事件二度致歉。

SUGA寫道：「我的錯誤行為讓粉絲及所有喜愛我的人感到失望和受傷，對此深深致歉。 我一度忘記應該用相應行動回報我所收到的愛的責任感，犯下大錯。」

SUGA在上一次道歉文中將酒駕當時的代步工具稱為「電動滑板車」，這次修改措辭並致歉：「8月6日晚，我犯下了飲酒後在人行道駕駛電動車的錯誤。 並且因為7日匆忙發佈的第一篇道歉文引起了很多混亂，對不起。 我應該更加慎重和深思熟慮，卻沒有做到這一點。 全部都是我的錯。 我的輕率令珍視我的人感到辛苦。 我會努力不再做出錯誤行為，帶著反省之心生活下去。」

SUGA亦向成員和粉絲致歉：「因為這次的事，我在和成員、粉絲們一起製造的寶貴回憶中留下了巨大的污點，也玷污了防彈少年團的名字。 對成員和團隊造成損害，我感到難以言表的抱歉和痛苦。 成員們一直很信任我，我卻令他們經歷了辛苦的時間，對不起。 同時，我也非常清楚支持我的粉絲所感到的失望感。」

SUGA再三對粉絲和大眾表達歉意，表示甘願接受處分和批評：「粉絲們一直愛著有很多不足的我，我對大家只有歉意。 我知道任何言語都無法治癒粉絲們感到的傷害和失望，所以非常後悔，每一天都帶著沉重的心情進行反省。」



對於SUGA的道歉文，防彈少年團粉絲內部出現不同意見，有人認為公關太糟且拖太久、回應太晚已難以挽回受傷離開的粉絲，也有人依舊支持SUGA，認為輿論對他過於嚴苛，「本意不壞、反省即可」。 同時開始有名人為SUGA打氣，例如PSY在演唱會上對於曾合作歌曲〈THAT THAT〉的SUGA公開致謝，《柏青哥》編劇李玟真亦在個人IG PO出SUGA照片並留言紫色愛心。



此外，SUGA本月6日晚被警察發現酒後駕駛電動車在街頭跌倒，現場測得血液酒精濃度0.227%、遠超吊銷駕照水準（0.08%），目前警方正在走吊銷駕照的流程。 SUGA已於上週五現身警署接受調查，警方表示很快就會結束案件，關於移送的時間則未獲得具體通知。

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