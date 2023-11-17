【韩网热帖】RIIZE承汉小号直播被爆料

*原标题：在非公开帐号直播中背后贬低其他男团被抓包的RIIZE承汉

原PO引用的影片已经被删，有其他网友上传同一段直播录影，其中TXT秀彬说「好无趣」，RIIZE承汉说：「不是为了有趣才说这些，这是事实啊，跳舞不行、唱歌不行、rap也不行，因为当了一次《Music Bank》MC就那么开心，因为见到我们恩采...」秀彬：「 你等一下，我有东西要给你看。 」然后用脚比中趾。



야 라이즈 홍승한!

야 투바투 최수빈!

니네 뭐해? pic.twitter.com/u4kxkrRXdi — 뽀송이(@BBOSONGEEEEE) November 16, 2023

韩国网友评论：

1. 标题太过分了吧，根本是捏造谣言

2. 不是贬低别人被抓包，而是当事人互相开玩笑贬损并提到女团被抓包... 标题怎么回事

3. 哇真的超级轻率，他俩视讯通话就好啊，再怎么说是非公开小号也不该在IG直播啊kk

4. 他就是被爆接吻床照然后哭的那个人吧？

5. 承汉就是这形象已不意外... 但脚趾fxxk you是TXT秀彬这件事更令我惊讶... 真的形象瞬间崩了

6. 语气、内容、脚趾骂，一切都令人幻灭的完美影片。 粉丝一定很不爽

7. 好像现实里会看到的人啊... 给女团道歉啦

8. 其实内容还好，但只有4人看却被外泄了，这一点更可怕

9. 什么也没做就被提到的恩采有什么罪...

10. 恩采是你自己的吗？把女团当什么了？

11. 听语气好像是他们交往过的意思耶

12. 说他们交往的人才是脑子很奇怪吧，明明是金发时期一起做过《Music Bank》特别MC、那时见过面的意思，女偶像是未成年人而且相差6岁耶，哎呦

13. 秀彬是比较小心谨慎的形象来的，冲击... 没想到他俩关系这么好

14. 脚趾骂好神奇耶，怎么做到的？

15. 被牵连进低级对话的恩采好可怜...

16. 影片里两个人的对话和行为都太像20代现实男性，讨厌... kkk

17. 很像韩国平凡20代男性这一点真的超幻灭，我追星并不是为了看平凡男性啊

18. 甚至是（承汉）出道之前的直播？真是什么都能拿来恶意散播啊

19. 所以说出道前就有问题的时候早该清理出去啊

20. 影片和标题完全是两回事，看影片就知道，只是「你凭什么跟我们恩采一起当MC啊」这种感觉。 即便语气和内容不太好，但跟标题真的是两码事

21. 其实只是承汉喜欢恩采吧？不一定是异性那种喜欢，只是作为偶像喜欢、和朋友开玩笑聊到的感觉

22. 我知道现实里的男生都这样闹著玩，但偶像是贩卖幻想的生意啊kk谁想知道他们也是现实得不得了的男生啊ᅮ

23. 就只是RIIZE承汉出道前和TXT秀彬说笑并提到其他偶像的直播而已啊

24. 承汉应该整理人际关系了，至少跟当时看直播的4个人离远一点。 一直被爆料，可能是有人对他抱有恶意或嫉妒。 他可能以为是好朋友...

25. 看起来关系很好，私底下开玩笑有什么问题？为什么要外泄出来... 偶像也有私生活，连这个也要被检阅审查吗？

26. 外泄影片的人更有问题吧？

出处：https：//theqoo.net/hot/3003342880

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