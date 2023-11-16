李娜恩在「APRIL孤立爭議」後時隔2年重新開始活動！確定出演新劇《財閥X刑警》，劇中飾演藝人

今日（16日）據電視台相關人士透露，李娜恩將出演《財閥X刑警》。

隨後，她的所屬社 Namoo Actors 表示：「李娜恩將出演SBS新金土劇《財閥X刑警》，劇中飾演藝人角色，預計在第9～10集中登場。」



SBS新劇《財閥X刑警》由安普賢、朴智賢主演，講述不懂事的財閥三世成為警察之後逐漸變得成熟，與曾經的冤家隊員們和諧共處並尋找真正的愛情。安寶賢飾演不懂事的財閥三世兼「空降」刑警陳以洙，朴智賢飾演重案組歷史上第一位女組長李康賢。



2015年以APRIL出道的李娜恩憑藉〈Oh! my mistake〉、〈LALALILALA〉等多首熱門歌曲受到很多人的喜愛。2017年正式以演員出道，通過網路劇《A-TEEN》、電視劇《嘻哈王－納斯那街》、《意外發現的一天》等作品活動，鞏固演員的地位。



但是在2021年因APRIL內出現「孤立爭議」，導致形象重挫，李娜恩也從《模範計程車》和《人氣歌謠》中下車，暫時中斷了活動。當時出道1年多後退出的April前成員李玹珠主張活動當時受到成員們的欺負，包括李娜恩在內的其他成員對此予以否認，事件一直持續到法庭鬥爭，但最終做出不需移交檢察官處理的決定。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞