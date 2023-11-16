李娜恩在「APRIL孤立争议」后时隔2年重新开始活动！确定出演新剧《财阀X刑警》，剧中饰演艺人

今日（16日）据电视台相关人士透露，李娜恩将出演《财阀X刑警》。

随后，她的所属社 Namoo Actors 表示：「李娜恩将出演SBS新金土剧《财阀X刑警》，剧中饰演艺人角色，预计在第9～10集中登场。」



SBS新剧《财阀X刑警》由安普贤、朴智贤主演，讲述不懂事的财阀三世成为警察之后逐渐变得成熟，与曾经的冤家队员们和谐共处并寻找真正的爱情。安宝贤饰演不懂事的财阀三世兼「空降」刑警陈以洙，朴智贤饰演重案组历史上第一位女组长李康贤。



2015年以APRIL出道的李娜恩凭藉〈Oh! my mistake〉、〈LALALILALA〉等多首热门歌曲受到很多人的喜爱。2017年正式以演员出道，通过网路剧《A-TEEN》、电视剧《嘻哈王－纳斯那街》、《意外发现的一天》等作品活动，巩固演员的地位。



但是在2021年因APRIL内出现「孤立争议」，导致形象重挫，李娜恩也从《模范计程车》和《人气歌谣》中下车，暂时中断了活动。当时出道1年多后退出的April前成员李玹珠主张活动当时受到成员们的欺负，包括李娜恩在内的其他成员对此予以否认，事件一直持续到法庭斗争，但最终做出不需移交检察官处理的决定。



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