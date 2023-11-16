《種豆得豆》成員們為了醃泡菜重聚，他們的摯友趙寅成將作為嘉賓驚喜登場！網友：「李光洙要完蛋了」

今日（16日）據韓媒OSEN報導，趙寅成作爲嘉賓出演13日進行錄製的的tvN綜藝節目《種豆得豆》。

其實《種豆得豆》的拍攝10月就已經拍攝結束，但在節目中成員們遇到街坊鄰居時不斷表示「我們種好之後會送給大家」，因此在近日進行了追加拍攝。為了醃製辛奇（泡菜）李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）、金基邦齊聚一堂，他們的摯友趙寅成也驚喜登場！



李光洙在《種豆得豆》的發佈會上曾「爆料」，出演《偶然成為社長2》時有點喘不過氣來，因為都得看哥哥們的眼色。後來在《偶然成為社長3》的發佈會上，趙寅成開玩笑回應：「喘不過氣來？我應該再勒緊緊一點的，這有點可惜，最近打算拿起鞭子。」趙寅成昨日還在限時動態轉發李光洙這段採訪影片 XD



趙寅成參與錄製的消息一公開，也讓網友紛紛表示：「李光洙出大事了...」、「暈，應該很有意思，趙寅成和都敬秀一起聊天應該很神奇」、「完全體聚在一起了嘿嘿嘿」、「因爲趙寅成被提過很多次，所以即使不出來，也有在一起的感覺，很好奇和金宇彬的默契」、「反正醃辛奇是追加拍攝，應該很有意思」、「因爲大家都是好朋友，所以加入也會很自然」、「張開雙臂歡迎」、「很好奇成員們和哥哥在一起的時候」等等。



而《種豆得豆》由「好友4人幫」李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）、金基邦出演，以紀錄片的形式紀錄好朋友之間一起在500坪的農地上種植農作物時發生的有趣事情。播出後人氣不斷飆升，受到許多觀眾的喜愛。



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