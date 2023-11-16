YG強調Ahyeon並非退隊！BABYMONSTER仍是7人組，健康原因暫以6人形式活動

昨日據韓媒報導，YG娛樂新女團BABYMONSTER的人氣成員Ahyeon（鄭雅譞）不參與本次出道，組合恐由7人改為6人。似乎意識到輿論危機，YG今日補充強調稱：組合仍然是7個人不變！

據韓媒，BABYMONSTER七名成員之一Ahyeon最近因個人原因退出組合，原計劃以7人組出道的BABYMONSTER確定以6人組出道。 YG娛樂一開始對此回復表示「以後再告訴大家」，晚些時候發佈正式立場，表示Ahyeon因爲健康原因，經慎重討論後決定暫時專心休息：「爲了Ahyeon能夠充分恢復、以好的面貌迴歸，我們將不惜一切支援。 」



該消息一出立即引起大量粉絲不滿，質疑Ahyeon是否就此退隊？也許是意識到輿論危機，YG今日再度發聲「更正」，表示Ahyeon沒有退隊、BABYMONSTER仍然是7人組不變，只是Ahyeon因健康問題不參與出道活動而已：「（Ahyeon）因健康原因專心休息，BABY MONTER出道將以6位成員進行。 」



Ahyeon堪稱BABYMONSTER人氣最高的成員，最初露面就因「長得像BLACKPINK的Jennie」備受關註，隨後憑一曲翻唱《Dangerously》震撼眾人，舞蹈和rap實力也過硬，被YG評價為「名副其實的ACE」。



然而7月底開始粉絲發現Ahyeon似乎「人間蒸發」，不僅不再出現在BABYMONSTER官方SNS和YG上下班路，成員們一起看師姐BLACKPINK演唱會時都沒有露面，強烈要求YG公開Ahyeon近況。 沒想到最終等來的近況卻是無法參與出道，真的太讓人遺憾......



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