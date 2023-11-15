「謝謝你遵守約定♥」《閃亮的西瓜》結局讓觀眾眼淚大爆發！收視率再破4%（EP.16）

一個CODA（Child of deaf adult）少年河恩傑（厲雲飾）因為徬徨，穿越到了1995和同齡的父親河李燦（崔顯旭飾）展開熱血青春，《閃亮的西瓜》收視率與討論度雖非同期最亮眼戲劇，但僅僅播出四集，收視率便超越上一檔《無用的謊言》，也漸漸走出口碑，擁有一批忠實觀眾。

昨晚（14）《閃亮的西瓜》播出了最後一集，收視率開出4.5%佳績，終於再破4字頭，成績僅次於第4集4.7%。結局情節鋪排讓觀眾眼淚大爆發，哪一段最感動你呢？

（以下涉及劇透）



河恩傑與溫恩宥（薛仁雅飾）終究阻止不了河李燦發生車禍失去聽力。車禍的源頭來自尹清雅（申銀秀飾）同父異母的哥哥尹周燁，他要報復河恩傑，而河李燦還是那個河恩傑熟知的爸爸，又一次保護了自己。

手術期間，河李燦夢見自己上了大學完成了奶奶的願望。這段夢境情節恐怕是觀眾淚腺噴發的一大點，因為電視台tvN正式播出前已於網路播放這段先公開片段，令人喟嘆：「原來只是夢啊……」夢境內容也讓人感觸極深：河李燦夢想的未來，有奶奶有恩傑有清雅有西瓜糖有世京（恩宥）有發山哥。



[최종화 선공개] "키워줘서 고마워 할머니"

할머니의 오랜 꿈이었던 대학 입학부터

워터멜론 슈가 대학가요제 수상까지?

이찬이의 반짝이는 청춘의 한 페이지



풀버전은#tvNDRAMA유튜브 #네이버TV



<반짝이는 워터멜론>

오늘 저녁 8:40 최종화 tvN 방송#반짝이는워터멜론 #TwinklingWatermelon pic.twitter.com/RYLIU1gL0m — tvN drama (@CJnDrama) November 13, 2023

恩傑雖然挫折、崩潰，還是得在李燦面前堅強，因為他知道爸爸不想看見他人愧疚的模樣，當年的爸爸就是因此逃避了所有人。奶奶來看李燦，兩人看似在對話，但對話牛頭不對馬嘴，奶奶不捨痛哭：「奶奶把耳朵給你，如果需要心臟，我也可以給你，要是需要眼睛也沒問題，奶奶通通給你……」



<반짝이는 워터멜론> 이찬이랑 할머니 대화 눈물제발…..



못고친다고하면 할미가 할미 귀때기 떼어줄게

심장이 필요하다면 도려내주고

눈이 필요하다면 두 쪽 다 너 줄게 pic.twitter.com/DF8X7lLKx9 — otot (@myottlife) November 14, 2023

另一邊清雅爸爸初次用手語和清雅對話，清雅笑了。清雅爸爸決定讓清雅到國外聾人專門的大學就讀不再回來，同時知道了兒子周燁作的壞事，承諾會負擔李燦醫藥費和大學學費。恩傑回到2023會知道，李燦和清雅並沒有分隔兩地，他們當年到外國一起讀大學，肯定是相扶相持到了現在2023。



<반짝이는 워터멜론>

청아가 드디어 아버지 앞에서 웃음ㅁㅊㅜㅜ pic.twitter.com/jXaNnI3vCY — bbi.. (@loverbbiz) November 14, 2023

恩傑是這麼對1995年的爸爸道別的，他用手語比出：「你一定要遵守約定，勇敢地戰勝困難，一定要成為我的爸爸。」李燦不要他自責，抱住他：「你走吧！別回頭離開吧！回去之後，等你不再露出自責的表情，到時候再回來見我。」



2023年變了很多，但恩傑身邊的人都在，而且更多人了，吳馬周、姜賢律、李時國、盧世範，西瓜糖成員全員到齊！在真聲樂器新品發表會上，大家都閃閃發亮，包括河李燦，他說即便聽不到，但因為曾經聽得見，他可以靠想像力。恩傑和爸爸面對面，彷彿1995的李燦就站在面前對他說：「我遵守約定堅強下來了，你也守約不再自責了吧？」他抱住爸爸對聽不見的爸爸那麼說：「謝謝你，遵守約定。」



恩宥呢？恩宥當然成功回到了2023和恩傑再見。而La Vida老闆究竟何人？這是恩傑每次遇到對方都會問的話，恩傑在最後轉身之時終於明瞭老闆就是Viva爺爺的化身，而恩宥不知何時已經發現老闆就是自己外公了，她在回2023年前丟過一段話給1995的外公，希望他能讓媽媽明白媽媽不是沒有人愛。爺爺，也就是恩宥外公，肯定也想改變些什麼，才打開了時空穿越之門給恩傑和恩宥吧！

「Viva La Vida，人生萬歲。」

《閃亮的西瓜》最後一集圓滿收場，每個角色看似都有好結局，不過編劇還是留下了伏筆呢，爸爸李燦是不是知道了兒子恩傑，就是當年那個像自己爸爸陪伴自己的恩傑了呢？崔世京又怎麼了呢？但看恩宥當初著急著回2023想知道結果，後來開心的出現在恩傑身邊，那家庭肯定變得很幸福吧！



<반짝이는 워터멜론>

하이찬이 과거에 하은결 왔던 거 기억하나봐… pic.twitter.com/k7b2TEhweP — bbi.. (@loverbbiz) November 14, 2023

結局過後，‎有媒體評價《閃亮的西瓜》「留下閃耀的青春和善良的影響力」‎，提出收視率雖然沒有到亮眼，但廣泛被認為製作精良，因此擁有忠實觀眾。除了劇情讓父子以同齡相遇、兒子拯救父母等巧妙安排，該報導還提到《閃亮的西瓜》把1995年和2023年自然的連結，編劇以及呈現出來的影像美、使用的劃時代名曲……反倒讓10、20年代的年輕人相當喜愛。對於聾人的友善也不僅是劇本裡說說，《閃亮的西瓜》首播前的無障礙發表會、為聾啞兒童舉辦的捐款活動，都在傳播善良的影響力。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞