「全能ACE」未能一起出道？Ahyeon因健康原因休息，YG新女團「BABYMONSTER」以6人組出道！

今日（15日）據韓媒 뉴스1 報導，Ahyeon（鄭雅譞）最近因爲個人原因退出組合，當初計劃以7人組出道的BABYMONSTER，除了Ahyeon以外，確定以6人組出道。YG原先對此傳聞回應：「以後再告訴大家！」

隨後，YG又更新立場表示：「一起準備出道的Ahyeon因爲健康原因，經過慎重討論之後，決定暫時專心休息。雖然沒能將Ahyeon介紹爲BABYMONSTER的一員，感到很遺憾，但是爲了藝人的健康做出這樣的決定。」還補充道：「爲了Ahyeon能夠充分恢復、以好的面貌迴歸，我們將不惜一切支援。」



Ahyeon因「長得像BLACKPINK的Jennie」在粉絲中已經很有人氣，今年2月YG介紹Ahyeon時更評價「名副其實的ACE」，不僅是舞蹈，還有完美的歌唱、Rap實力。不過...今年7月底開始，有粉絲發現BABYMONSTER的官方Reels、YG上下班路，甚至BLACKPINK演唱會上，Ahyeon都沒有出現，並強烈要求YG公開Ahyeon近況。



等待了這麼久，卻聽到這種消息，也讓網友紛紛表示：「他不是Center嗎」、「Ahyeon是最期待的成員，好可惜」、「SOLO出道吧！實力太好了，太可惜了」、「哇，韓國人的比例是什麼啊，好過分啊...」、「暈... 實力是最引人注目的成員」、「從2～3個月前開始就沒有出現過了，是去別的地方了嗎？什麼情況」、「好遺憾！本來很期待的」等等。



BABYMONSTER是YG娛樂繼BLACKPINK之後，時隔7年推出新女團。Ahyeon退出後，由韓國籍成員Haram、Rora，日本籍成員Ruka、Asa和泰國籍成員Chiquita、Pharita 6人組成，將在27日公開出道曲MV和音源，近日也陸續公開預告照。



▼Asa



▼Chiquita



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