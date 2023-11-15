年末就是要來點粉紅泡泡！這3部高顏值CP「愛情韓劇」絕對不能錯過

2023年看了各種類型的韓劇後，年末總該來點甜甜的愛情劇吧！看著高顏值的主角們大談戀愛，心情也會跟著美麗起來啊～～

現在小編就要來跟大家分享3部不同類型的愛情劇，一週還可以連看五天，讓你每天都可以開心度過！

首播收視就奪同時段一位！路雲＆趙怡賢主演搞笑愛情古裝劇《婚禮大捷》：每週一二播出

「最年輕狀元」沈炡㥥（路雲 飾）被公主相中成為附馬，本來以為前途一片光明，但婚禮當天未婚妻突然去世，他為公主「守寡8年」。期間一直上奏主張婚姻無效，但一直未受君王重視，某天君王給他一個「任務」要他三個月內促成南山谷三位怨女出嫁，成功的話更會還他單身身份。因此他找了最強媒婆「驪州嬸」鄭順德（趙怡賢 飾）幫忙....



路雲這次飾演的「沈炡㥥」常會有肢體搞笑，偶爾還會散發呆萌魅力，不得不說他披上韓服真的很帥氣啊！趙怡賢飾演的「鄭順德」是寡婦兼媒婆，展現淡雅有氣質和潑辣又鬼靈精怪的雙面貌，很期待兩人之後聯手合作，擦出的火花呢！



未開播就引發熱烈討論！車銀優＆朴圭瑛主演愛情喜劇《犬系戀人》：星期三播出

海娜（朴圭瑛 飾）因家庭受到詛咒「接吻就會變成狗」，但在聚會上他把書元（車銀優 飾）認成暗戀對象寶謙（李玹雨 飾），還不小心親了他，因此到了凌晨12點她就會變成小狗。海娜如果沒有在100天內再親到書元，她就會一輩子變成小狗。



為了不讓這個「意外」發生，海娜很努力地接近書元，甚至想要幫他克服怕狗的陰影。隨著兩人的距離越來越靠近，書元也對海娜產生好感，很期待他們之後的發展呀！而充滿神秘感的寶謙，到底隱藏著什麼秘密呢？他的前世似乎和書元和海娜有仇？希望不要再停播啦～讓大家可以順利追下去呀！



原著下載達900萬次！成勛＆鄭侑敏主演狗血甜寵羅曼史《完美的結婚公式》：每週六日播出

韓苡珠（鄭侑敏 飾）在上輩子得知丈夫劉世赫（吳承允 飾）愛上自己的妹妹韓宥拉（陳智熙 飾）後發生嚴重車禍，當她再次睜開眼睛時，竟回到一年前試穿婚紗的那一天，決定展開復仇，要嫁給妹妹喜歡的男人徐道國（成勛 飾），實際上成勛已經暗戀她，變成浪漫復仇劇！



成勛飾演事業有成的富三代「徐道國」，而鄭侑敏飾演重生回到過去的「韓苡珠」。這種霸道總裁遇到要復仇的瘋批美人，甜中帶瘋的劇情可能算是有點老梗，但越是這種越百看不膩呀！有趣的是這部還有不少《婚詞離曲》系列的演員，李敏英和成勛還從戀人關係變成互相討厭的關係 XD



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