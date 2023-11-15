「谢谢你遵守约定♥」《闪亮的西瓜》结局让观众眼泪大爆发！收视率再破4%（EP.16）

一个CODA（Child of deaf adult）少年河恩杰（厉云饰）因为旁徨，穿越到了1995和同龄的父亲河李灿（崔显旭饰）展开热血青春，《闪亮的西瓜》收视率与讨论度虽非同期最亮眼戏剧，但仅仅播出四集，收视率便超越上一档《无用的谎言》，也渐渐走出口碑，拥有一批忠实观众。

昨晚（14）《闪亮的西瓜》播出了最后一集，收视率开出4.5%佳绩，终於再破4字头，成绩仅次於第4集4.7%。结局情节铺排让观众眼泪大爆发，哪一段最感动你呢？

（以下涉及剧透）



河恩杰与温恩宥（薛仁雅饰）终究阻止不了河李灿发生车祸失去听力。车祸的源头来自尹清雅（申银秀饰）同父异母的哥哥尹周烨，他要报复河恩杰，而河李灿还是那个河恩杰熟知的爸爸，又一次保护了自己。

手术期间，河李灿梦见自己上了大学完成了奶奶的愿望。这段梦境情节恐怕是观众泪腺喷发的一大点，因为电视台tvN正式播出前已於网路播放这段先公开片段，令人喟叹：「原来只是梦啊……」梦境内容也让人感触极深：河李灿梦想的未来，有奶奶有恩杰有清雅有西瓜糖有世京（恩宥）有发山哥。



[최종화 선공개] "키워줘서 고마워 할머니"

할머니의 오랜 꿈이었던 대학 입학부터

워터멜론 슈가 대학가요제 수상까지?

이찬이의 반짝이는 청춘의 한 페이지



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<반짝이는 워터멜론>

오늘 저녁 8:40 최종화 tvN 방송#반짝이는워터멜론 #TwinklingWatermelon pic.twitter.com/RYLIU1gL0m — tvN drama (@CJnDrama) November 13, 2023

恩杰虽然挫折、崩溃，还是得在李灿面前坚强，因为他知道爸爸不想看见他人愧疚的模样，当年的爸爸就是因此逃避了所有人。奶奶来看李灿，两人看似在对话，但对话牛头不对马嘴，奶奶不舍痛哭：「奶奶把耳朵给你，如果需要心脏，我也可以给你，要是需要眼睛也没问题，奶奶通通给你……」



<반짝이는 워터멜론> 이찬이랑 할머니 대화 눈물제발…..



못고친다고하면 할미가 할미 귀때기 떼어줄게

심장이 필요하다면 도려내주고

눈이 필요하다면 두 쪽 다 너 줄게 pic.twitter.com/DF8X7lLKx9 — otot (@myottlife) November 14, 2023

另一边清雅爸爸初次用手语和清雅对话，清雅笑了。清雅爸爸决定让清雅到国外聋人专门的大学就读不再回来，同时知道了儿子周烨作的坏事，承诺会负担李灿医药费和大学学费。恩杰回到2023会知道，李灿和清雅并没有分隔两地，他们当年到外国一起读大学，肯定是相扶相持到了现在2023。



<반짝이는 워터멜론>

청아가 드디어 아버지 앞에서 웃음ㅁㅊㅜㅜ pic.twitter.com/jXaNnI3vCY — bbi.. (@loverbbiz) November 14, 2023

恩杰是这么对1995年的爸爸道别的，他用手语比出：「你一定要遵守约定，勇敢地战胜困难，一定要成为我的爸爸。」李灿不要他自责，抱住他：「你走吧！别回头离开吧！回去之后，等你不再露出自责的表情，到时候再回来见我。」



2023年变了很多，但恩杰身边的人都在，而且更多人了，吴马周、姜贤律、李时国、卢世范，西瓜糖成员全员到齐！在真声乐器新品发表会上，大家都闪闪发亮，包括河李灿，他说即便听不到，但因为曾经听得见，他可以靠想像力。恩杰和爸爸面对面，彷佛1995的李灿就站在面前对他说：「我遵守约定坚强下来了，你也守约不再自责了吧？」他抱住爸爸对听不见的爸爸那么说：「谢谢你，遵守约定。」



恩宥呢？恩宥当然成功回到了2023和恩杰再见。而La Vida老板究竟何人？这是恩杰每次遇到对方都会问的话，恩杰在最后转身之时终於明了老板就是Viva爷爷的化身，而恩宥不知何时已经发现老板就是自己外公了，她在回2023年前丢过一段话给1995的外公，希望他能让妈妈明白妈妈不是没有人爱。爷爷，也就是恩宥外公，肯定也想改变些什么，才打开了时空穿越之门给恩杰和恩宥吧！

「Viva La Vida，人生万岁。」

《闪亮的西瓜》最后一集圆满收场，每个角色看似都有好结局，不过编剧还是留下了伏笔呢，爸爸李灿是不是知道了儿子恩杰，就是当年那个像自己爸爸陪伴自己的恩杰了呢？崔世京又怎么了呢？但看恩宥当初著急著回2023想知道结果，后来开心的出现在恩杰身边，那家庭肯定变得很幸福吧！



<반짝이는 워터멜론>

하이찬이 과거에 하은결 왔던 거 기억하나봐… pic.twitter.com/k7b2TEhweP — bbi.. (@loverbbiz) November 14, 2023

结局过后，‎有媒体评价《闪亮的西瓜》「留下闪耀的青春和善良的影响力」‎，提出收视率虽然没有到亮眼，但广泛被认为制作精良，因此拥有忠实观众。除了剧情让父子以同龄相遇、儿子拯救父母等巧妙安排，该报导还提到《闪亮的西瓜》把1995年和2023年自然的连结，编剧以及呈现出来的影像美、使用的划时代名曲……反倒让10、20年代的年轻人相当喜爱。对於聋人的友善也不仅是剧本里说说，《闪亮的西瓜》首播前的无障碍发表会、为聋哑儿童举办的捐款活动，都在传播善良的影响力。

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