K的身份藏不住了！Matthew竟想出「借父殺子」殘酷詭計，《7人的逃脫》倒數第二集劇情瘋狂加速（EP.15）

SBS新劇《7人的逃脫》講述一個在謊言中消失的少女與牽連其中的7個惡人的故事，由著名狗血編導組合金順玉、朱東民繼《皇后的品格》《The Penthouse》之後三度搭檔合作，昨晚播出第15集。

*以下包含《7人的逃脫》第15集關鍵劇情！



道赫發現真相

道赫竊聽Matthew手機，終於得知他就是K，決定將這一真相昭告天下。 道赫在莫奈幫助下潛入TikiTaka機房準備發佈消息，可惜在最後瞬間被梁進謀控制，失去意識並被帶走。



父親栽贓兒子

沈會長為了維護聖燦集團名譽，決定找孤兒道赫替兒子充當犯人。 沈會長開記者會稱沈俊錫體弱多病一直在美國療養，還公開了換臉技術製作的影片作為證據。 這時琴羅熙按照K的指示闖入會場做出震撼發言：沈俊錫早已整形成閔道赫的模樣，要求沈會長作親子鑒定！

趕盡殺絕

K決定消滅自己唯一的污點：女兒漢娜。 盧坪喜發現Matthew就是K，慌忙帶著漢娜逃跑，情急關頭將漢娜託付給莫内。 莫奈偷聽兩人對話才知Matthew就是K，而漢娜竟是K的女兒！



下集預告裡，Matthew向沈會長袒露真實身份，莫内和進謀都將K視為仇人，決定與道赫一起將K和琴羅熙的真面目公開於世！Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》逢星期五、六晚上10時30分在黃Viu煲劇平台上架！



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