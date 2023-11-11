GD被指「全身除毛+染髮」逃避調查？喊冤「願追加提交腿毛」、一年半未漂染，姐IG憤怒發聲：「簡直是寫小說！」

昨日有韓媒報導稱，GD（G-Dragon，權志龍）雖主動接受警方調查，但全身上下除了頭髮之後都做了除毛，似有「毀滅證據」之嫌疑。對於這番說辭，GD律師和親姐姐都坐不住了！

據韓媒，GD本月6日主動前往警局接受調查，當日尿簡易藥檢結果為陰性，但在做毛髮檢測時遇到障礙：GD除了頭髮以外，全身大部份都做了除毛。

報導稱GD的解釋是「平時就有在做除毛」、並非特地在調查前才做。據悉當日警方只採集GD的頭髮和指甲，目前已交給國立科學搜查研究院做精密鑒定。其中指甲可以檢測5至6個月前是否有使用冰毒或搖頭丸等毒品，頭髮則可以檢測到一年前左右，但「像GD這樣因職業原因經常做漂染的話，毒品成分有可能減少」。



對此，GD律師發聲明喊冤，稱「全身除毛」乃子虛烏有。律師稱，法院已因證據不足駁回訴狀，也沒有發佈調查令，GD主動接受調查完全是為了早日澄清真相、減少混亂。 為此不僅提供小便和警方要求的毛髮數量，連手腳指甲也積極配合採集：「除了警方要求的體毛外，亦有意願提供腿毛」。

對於漂染頭髮可能影響檢測結果的說法，律師亦強調GD最近1年5個月都沒有漂染頭髮，頭髮長度也足以做用作鑒定；而且立案之後再未做過除毛，絕對沒有毀滅證據的意思。 然而警方輕率判斷嫌疑有無、言辭暗示GD為掩蓋嫌疑而嘗試毀滅證據，不僅是明白無誤的虛假事實，亦對GD名譽造成嚴重損害。



此外，GD親姐姐、時裝設計師權多美亦在個人IG PO出限動，配上GD歌曲《Gossip Man》憤怒留言道：「真是忍著忍著要發瘋... 差不多就得了，要瘋了... 簡直是在寫小說啊，神經病們。 」疑似表達對歪曲報導的不滿。



GD亦在4天前更新IG，PO出中文「事必歸正」四個字，表示謠言只能風行一時、真相終究會大白天下。 不少粉絲留言表達支持：「那些指責只是證明GD仍然擁有話題度」「現在的電視台都好偏頗」「韓國人就這麼想毀掉一個傳奇嗎，希望他起訴所有造謠者」。

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