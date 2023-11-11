BBGIRLS玟莹来台湾吃「白种元推荐的牛肉面」！金宝拉短时间也再度访台

BBGIRLS（前身Brave Girls）唱功超强主唱也是队长的玟莹，昨（10）日在IG曝光在台湾游玩，而知名模特儿兼YouTuber的金宝拉，刚好也在台湾。

「台湾糖葫芦……」玟莹先是透露吃糖葫芦又吃了阿辉面线，一看就是士林夜市，稍晚发布101照，景象疑似是在酒吧Babylon Taipei所拍摄。



「白种元吃过的牛肉面」，玟莹享用了名厨白种元老师推荐的吴家牛肉面后，逛了故宫看翠玉白菜，最后终於露脸发布了与101的合照，也吃了韩国艺人来台必吃的火锅，吃的是麻辣45。



凑巧的是，知名模特儿兼YouTuber的金宝拉，昨日也发布了在台湾游玩的照片，场景也有从酒吧Babylon Taipei所拍摄的台北101。



金宝拉8月就曾来台，9月也受中华职棒统一狮邀约而来，本月她再度访台，观赏了乐天与味全的台湾大赛，并在后台和乐天知名韩籍啦啦队成员李多慧合影。



金宝拉更去了宁夏夜市，说最后一天一定要吃臭豆腐，又为了打高尔夫，没带运动鞋的她在卖场买了胶鞋就去打了。



疫情趋缓后相当多韩国艺人来台湾旅游，台湾粉丝、网友都非常欢迎，如「勇敢女孩 BB Gilrs Taiwan粉丝团」兴奋地分享消息「欢迎来台湾玩」、「没想到能跟你在同一块土地上」，把玟莹和101照片P图，画面可爱又有趣。期待BBGIRLS有昭一日能来台开唱啊！



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