「台版梨泰院Class」《來！金來號！》演員陣容曝光！周興哲挑戰朴敘俊的角色，袁澧林還原金多美造型！

由朴敘俊、金多美主演的《梨泰院Class》改編自同名漫畫，講述父親在一場意外中去世，在不合理的世界中，兒子在首爾梨泰院開設小酒館，並向害死他爸爸的人報復的故事。

2020年播出後，有著高收視和高討論度，劇中朴敘俊的「栗子頭」造型更是掀起一股模仿熱潮。隔年日本也翻拍並改名為《六本木Class》，由竹內涼真、新木優子、平手友梨奈主演。



曾製作過台劇《我們與惡的距離》、《做工的人》的「大慕影藝」在2021年宣布翻拍成台版《梨泰院Class》。10日，大慕影藝在《TCCF創意內容大會》上，公開台版《梨泰院Class》劇名叫《來！金來號！》，出演陣容包含周興哲、袁澧林、邵雨薇、黃冠智、林思宇、吳思賢、林敬倫等人。劇情將以餐廳為主軸發展，希望把屬於台灣特色的台菜、熱血創業故事和在地人情味輸出國際。



周興哲挑戰原版中朴敘俊的角色，飾演金來號餐廳傳承人「周路勇」、袁澧林挑戰金多美的角色，飾演人氣網紅兼金來號餐廳經理「趙以瑄」。邵雨薇飾演長鑫集團行銷經理「吳秀文」、黃冠智飾演金來號外場服務生「林進男」、林思宇飾演金來號餐廳主廚「馬佑莉」、吳思賢飾演長鑫集團次子「張建吾」、林敬倫飾演長鑫集團長子「張建源」。

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消息一公開，也在韓網引發討論，網友：「周興哲還演過戲嗎？歌曲真的很好聽 哈哈哈」、「想知道那裡在什麼街上做生意，去台灣旅行時參考一下」、「台灣的梨泰院在哪裡？九份？西門町？」、「很好奇演技」、「香港演員還拍台灣電視劇嗎」、「梨泰院之類的地方在哪裡呢」、「原來台灣也要翻拍呀」等等。



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