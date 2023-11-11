「台版梨泰院Class」《来！金来号！》演员阵容曝光！周兴哲挑战朴叙俊的角色，袁澧林还原金多美造型！

由朴叙俊、金多美主演的《梨泰院Class》改编自同名漫画，讲述父亲在一场意外中去世，在不合理的世界中，儿子在首尔梨泰院开设小酒馆，并向害死他爸爸的人报复的故事。

2020年播出后，有著高收视和高讨论度，剧中朴叙俊的「栗子头」造型更是掀起一股模仿热潮。隔年日本也翻拍并改名为《六本木Class》，由竹内凉真、新木优子、平手友梨奈主演。



曾制作过台剧《我们与恶的距离》、《做工的人》的「大慕影艺」在2021年宣布翻拍成台版《梨泰院Class》。10日，大慕影艺在《TCCF创意内容大会》上，公开台版《梨泰院Class》剧名叫《来！金来号！》，出演阵容包含周兴哲、袁澧林、邵雨薇、黄冠智、林思宇、吴思贤、林敬伦等人。剧情将以餐厅为主轴发展，希望把属於台湾特色的台菜、热血创业故事和在地人情味输出国际。



周兴哲挑战原版中朴叙俊的角色，饰演金来号餐厅传承人「周路勇」、袁澧林挑战金多美的角色，饰演人气网红兼金来号餐厅经理「赵以瑄」。邵雨薇饰演长鑫集团行销经理「吴秀文」、黄冠智饰演金来号外场服务生「林进男」、林思宇饰演金来号餐厅主厨「马佑莉」、吴思贤饰演长鑫集团次子「张建吾」、林敬伦饰演长鑫集团长子「张建源」。

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消息一公开，也在韩网引发讨论，网友：「周兴哲还演过戏吗？歌曲真的很好听 哈哈哈」、「想知道那里在什么街上做生意，去台湾旅行时参考一下」、「台湾的梨泰院在哪里？九份？西门町？」、「很好奇演技」、「香港演员还拍台湾电视剧吗」、「梨泰院之类的地方在哪里呢」、「原来台湾也要翻拍呀」等等。



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