穿上軍裝先是軍人後是藝人！防彈少年團j-hope不擔任軍方活動主持人，韓網吵翻：放過他們吧

正在服兵役的防彈少年團成員首次出演軍隊官方活動的方案在最後討論階段告吹，軍隊和防彈少年團方面都認為既然正在服役，目前就不再是藝人，而是以軍人身份為先。

7日，韓國國防部就國際軍人料理大會是否起用防彈少年團成員j-hope擔任大會主持人進行了討論，「因為是國際大會，若國際巨星j-hope能夠擔任主持人的話，會起到極大的宣傳作用，為此事和他的經紀公司協商討論。」 對於參與大賽，這次防彈少年團方面表現出了積極的態度。 早前軍方一直尊重防彈少年團成員想要低調服役的心願，從未要求他們參加過官方活動。



防彈少年團成員Jin和j-hope都作為新兵教育大隊的助教服役中，還取得了「特級戰士」的榮譽，十分認真地履行國防義務中。SUGA也於今年9月低調入伍，作為社會服務要員服役中。 今年6月，軍方因顯忠日棒球賽開球活動，想要邀請Jin和j-hope參加，但最終認為會讓兩人有壓力，並未讓他倆出席。



然而本次的活動與之前不同，軍方認為這是一次國際性質的大會，同時也將是防彈少年團成員時隔多時重新站在全世界的粉絲面前，機會難得。於是軍方和經紀公司商討讓j-hope擔任大會主持人，並不需要有其他演出，甚至已經商討到服裝、造型等細節問題，一片j-hope即將在軍隊官方活動上「出道」的氛圍。 國防宣傳院還打算拍攝防彈少年團的影片來宣傳本次的國際軍人料理大會。

作為最終決策人國防部長官申源湜則認為「既然已經是穿上軍裝的軍人，在自己的位置上全力以赴，對軍方和對防彈少年團來說才是最好的」，要求重新討論此方案。考慮到會引發「藝人服役特惠」等問題，稍不慎反而會給認真服役的防彈少年團成員帶來負面影響，軍方最後敲定j-hope將不擔任主持人。



因事情牽涉到防彈少年團，立即引起粉絲和網友的關注，大家紛紛留言：「什麼時候軍隊都開始尊重軍人意見了kkkkkk」、「他們都已經入伍了，放過他們吧」、「入伍了還這樣，別再利用他們的人氣了」、「不能讓他們安安靜靜地服役嗎？」 、「幸好沒成功，不然下次有活動還會找他們」、「原來他們自己願意啊，最後是國防部長官不同意，哈哈哈哈哈，據說其他愛豆都願意去參加活動，這樣就可以不訓練了」、「其實不管你願不願意，長官點頭了你就得去，前段時間我看了南柱赫參加的那場活動」、「他們都說了要低調服役，別再煩他們了」等。

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