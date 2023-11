STAYC世界巡迴演唱會2024年1月20日來港開唱

韓國新生代實力女團STAYC宣佈迎來出道後首個世界巡迴演唱會,並將於2024年1月20日(六)假九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行「STAYC 1ST WORLD TOUR [TEENFRESH] in HONG KONG」。

作為音源逆襲典範的STAYC,憑著〈SO BAD〉、〈ASAP〉 和〈Teddy Bear〉等大熱洗腦歌一炮而紅,令人氣直線上升,〈Teddy Bear〉更曾登上Melon實時榜單一位,並首度取得六台打歌歌曲一位,打破多項團體自身紀錄。最近,STAYC更乘勢於8月推出迷你三輯《TEENFRESH》,以主打曲〈Bubble〉強勢回歸,MV還請到演員洪真慶客串演出。而今次回歸舞台STAYC亦不負眾望,分別在KBS「音樂銀行」和SBS MTV「THE SHOW」兩大音樂節目裡勇奪冠軍獎杯,再創好成績!



不僅如此,STAYC自9月起展開出道後首個巡迴演唱會,以首爾為首站,並於10月走訪紐約、芝加哥、三藩市、洛杉磯和西雅圖等美洲主要城市。首爾、西雅圖、三藩市和洛杉磯場次的門票更在開賣的同時宣佈全數火速售罄,展示了STAYC的超高人氣!在早前圓滿結束的美洲場演唱會上,STAYC除了獻上在首爾場首次公開的新曲〈Flexing On My Ex〉外,為了給粉絲驚喜,成員們更特地準備了Miley Cyrus - 〈Party in the U.S.A. 〉再演繹版本的舞台,令全場觀眾都深陷STAYC的魅力。而前幾天STAYC更正式宣佈將攜亞洲巡迴演唱會到訪台北、香港和新加坡,令一眾海外粉絲更期待STAYC下一站的目的地!



為了幫演唱會宣傳造勢,STAYC公開了第一波的宣傳影片。六位成員清純甜美的樣子,再加上清凉且充滿“果汁美”的舞步,令粉絲們想更快看到STAYC真人之餘,更不禁期待她們為香港粉絲帶來怎樣的特別舞台。



票價以及公開售票時間等詳情將稍後公告,各位SWITH們記住留意最新消息準備搶飛啦!





