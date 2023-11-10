STAYC世界巡回演唱会2024年1月20日来港开唱

韩国新生代实力女团STAYC宣布迎来出道后首个世界巡回演唱会，并将於2024年1月20日(六)假九龙湾国际展贸中心STAR HALL举行「STAYC 1ST WORLD TOUR [TEENFRESH] in HONG KONG」。

作为音源逆袭典范的STAYC，凭著〈SO BAD〉、〈ASAP〉 和〈Teddy Bear〉等大热洗脑歌一炮而红，令人气直线上升，〈Teddy Bear〉更曾登上Melon实时榜单一位，并首度取得六台打歌歌曲一位，打破多项团体自身纪录。最近，STAYC更乘势於8月推出迷你三辑《TEENFRESH》，以主打曲〈Bubble〉强势回归，MV还请到演员洪真庆客串演出。而今次回归舞台STAYC亦不负众望，分别在KBS「音乐银行」和SBS MTV「THE SHOW」两大音乐节目里勇夺冠军奖杯，再创好成绩！



不仅如此，STAYC自9月起展开出道后首个巡回演唱会，以首尔为首站，并於10月走访纽约、芝加哥、三藩市、洛杉矶和西雅图等美洲主要城市。首尔、西雅图、三藩市和洛杉矶场次的门票更在开卖的同时宣布全数火速售罄，展示了STAYC的超高人气！在早前圆满结束的美洲场演唱会上，STAYC除了献上在首尔场首次公开的新曲〈Flexing On My Ex〉外，为了给粉丝惊喜，成员们更特地准备了Miley Cyrus - 〈Party in the U.S.A. 〉再演绎版本的舞台，令全场观众都深陷STAYC的魅力。而前几天STAYC更正式宣布将携亚洲巡回演唱会到访台北、香港和新加坡，令一众海外粉丝更期待STAYC下一站的目的地！



为了帮演唱会宣传造势，STAYC公开了第一波的宣传影片。六位成员清纯甜美的样子，再加上清凉且充满“果汁美”的舞步，令粉丝们想更快看到STAYC真人之余，更不禁期待她们为香港粉丝带来怎样的特别舞台。



票价以及公开售票时间等详情将稍后公告，各位SWITH们记住留意最新消息准备抢飞啦！





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