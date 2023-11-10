狀態超好！正與金秀賢拍攝tvN新劇《眼淚女王》的金智媛被讚：「又美又帥」

金智媛在《眼淚女王》的人設正是「高傲女王」，可以說是搶先看劇中造型了吧！

預計明年（2024年）首播的tvN新劇《眼淚女王》，由《需要浪漫3》張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》金熙元導演共同執導，《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》、《愛的迫降》朴智恩編劇執筆，金秀賢、金智媛主演。描述豪門夫婦克服驚險的危機，創造奇蹟般的愛情故事。

金智媛在劇中飾演QUEENS集團第三代財閥、QUEENS百貨的高傲女王「洪海仁」，與金秀賢為「夫妻」。2013年，金智媛曾於《繼承者們》中飾演「大小姐」劉瑞秋，劇迷們都表示，洪海仁就是劉瑞秋的「升級版」吧～（笑）

近期，金智媛出席某品牌活動，一身西裝吸引眾人視線，集「美貌」與「帥氣」於一身，真正的「大小姐出巡」！

金智媛露出甜美笑容，也不忘對鏡頭揮手、比心，相當親切。

Allure and Popbee Instagram Update with #KimJiWon



Actress Kim Jiwon at Piaget Limelight Gala 50 Years of Extraleganza Photocall in Cociety Seoul Forest, Seoul#김지원 #피아제 pic.twitter.com/LD1zSLSQVK — Kim Jiwon 김지원 팬 (@kim_gwnii) November 8, 2023

金智媛還陸續接受媒體採訪，優雅又大方的她向觀眾們展現珠寶和手錶，是不是相當適合她呢？平時低調的金智媛，久久出席一次公開活動，卻驚艷不少人啊！

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