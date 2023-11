狀態超好！正與金秀賢拍攝tvN新劇《眼淚女王》的金智媛被讚：「又美又帥」

金智媛在《眼淚女王》的人設正是「高傲女王」,可以說是搶先看劇中造型了吧!

預計明年(2024年)首播的tvN新劇《眼淚女王》,由《需要浪漫3》張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》金熙元導演共同執導,《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》、《愛的迫降》朴智恩編劇執筆,金秀賢、金智媛主演。描述豪門夫婦克服驚險的危機,創造奇蹟般的愛情故事。

金智媛在劇中飾演QUEENS集團第三代財閥、QUEENS百貨的高傲女王「洪海仁」,與金秀賢為「夫妻」。2013年,金智媛曾於《繼承者們》中飾演「大小姐」劉瑞秋,劇迷們都表示,洪海仁就是劉瑞秋的「升級版」吧~(笑)

近期,金智媛出席某品牌活動,一身西裝吸引眾人視線,集「美貌」與「帥氣」於一身,真正的「大小姐出巡」!

[] 110823 | Kim Ji Won at the PIAGET Limelight Gala 50th Anniversary Exhibition Watch & like on Youtube Shorts https://t.co/UTvLotglMe https://t.co/2HuLQaMDVd #kimjiwon #김지원 #金智媛 #피아제 pic.twitter.com/bYFEXf85Tj

金智媛露出甜美笑容,也不忘對鏡頭揮手、比心,相當親切。

Allure and Popbee Instagram Update with #KimJiWon



Actress Kim Jiwon at Piaget Limelight Gala 50 Years of Extraleganza Photocall in Cociety Seoul Forest, Seoul#김지원 #피아제 pic.twitter.com/LD1zSLSQVK