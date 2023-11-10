【韓網熱帖】《戀人》下週就要大結局，第20集劇本居然還未完成！韓網狂嘲：不如寫「明天又是新的一天」

人氣劇《戀人》下週終演在即，卻被爆出大結局劇本還未完成。

據電視台透露《戀人》距大結局的播出只剩不到10天，至今電視台還沒有收到第20集的劇本，而第19集的劇本也是在拍攝一個星期前才下發給演員。



與此同時MBC已經預告將於11月24日播出接檔劇《烈女朴氏結婚契約傳》。 如果該按計畫進行，即使《戀人》有完整的劇本，考慮到古裝戲的後期製作等問題，也難以進行，因此已經有人指出《戀人》劇組將會出現倉促拍攝的情況。



事情經過媒體的報導很快引發了廣大劇迷的關注：

1. 很嚴重唉

2. 什麼？現在還沒有劇本？？太過分了

3. 這劇不是很久之前就開拍了嗎？怎麼還是邊拍邊播呢？

4. kkkkkk只要稍微把《亂世佳人》（另譯《飄，Gone with the Wind》）的結局潤色一下不就行了？（《戀人》播出期間被指抄襲著名小說《亂世佳人》，從而引爆爭議）

5. 完了，古裝劇原本準備的東西就繁雜

6. 編劇幹嘛呢？還不翻開《亂世佳人》的最後一節

7. 編劇不行，苦了演員和工作人員了

8. 對編劇太失望了，不僅抄襲，還老是看觀眾眼色，根據觀眾反應把劇本改來改去

9. 看來是打算改到30集了

10. 編劇大人，求你一定要寫happy ending啊

11. 嗯？？那要什麼時候拍？什麼時候剪輯？什麼時候播？

12. 採訪裡說準備了5年，劇本改了多少次，都是廢話啊，還是要全面刪改內容？？

13. 希望是HE，哪怕是抄襲的，也麻煩給個好結局

14. 之前要不是因為棒球賽停播了，根本就是一場災難

15. 是不是編劇《亂世佳人》還沒讀完kkkkkk

16. 結局就寫：明天又是新的一天（《亂世佳人》中的名句）

17. 突然改成HE大結局沒那麼容易吧

18. 編劇收到的愛超出了他的能力，所以才會有這種悲劇發生

19. 都拍了1年了，居然沒有劇本????

20. 不敢想像現在居然還有編劇敢這樣，而且還是古裝劇

原文：https://theqoo.net/hot/2994492068?filter_mode=normal&page=2

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