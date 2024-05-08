【第60屆百想藝術大賞】完整得獎名單！電影《破墓》成當晚最大贏家，南宮珉&﻿金高銀獲演技獎最高榮譽

大家有跟到昨晚2024年的【第60屆百想藝術大賞】嗎？一起來看看完整的得獎名單中，有沒有你在關注的作品和明星吧！

橫跨電影、電視、綜藝及網路作品等領域的全方位頒獎典禮，據傳出席的藝人有100名，非常盛大！其中，電影《破墓》拿下四座獎項成為了當晚的最大贏家。

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【電視部門】

▼最佳男主角獎：南宮珉《戀人》



▼最佳女主角獎：李荷妮《夜晚開的花》



▼最佳作品獎：《戀人》

▼最佳導演獎：韓東旭《惡中之惡》

▼最佳劇本獎：姜草 《MOVING 異能》

▼最佳男配角獎：安宰弘《假面女郎》

▼最佳女配角獎：廉惠蘭《假面女郎》

▼最佳男新人獎：李正河《MOVING 異能》

▼最佳女新人獎：Yuna《綁架之日》

●最佳藝術獎：金東植、任完浩《鯨魚和我》攝影

【電視部門－綜藝類】

▼最佳作品獎：《既然出生就環遊世界2》

▼最佳男綜藝人獎：羅暎錫



▼最佳女綜藝人獎：洪真慶

【電影部門】

▼最佳電影 （作品獎）：《12.12：首爾之春》

▼最佳導演獎：張宰賢《破墓》

▼最佳男主角獎：黃晸珉《12.12：首爾之春》



▼最佳女主角獎：金高銀《破墓》



▼最佳男配角獎：金鐘洙《神鬼海底撈》

▼最佳女配角獎：李尚熙《路基完》

▼最佳男新人獎：李到晛《破墓》



▼最佳女新人獎：金亨瑞《禍亂：地下秩序》

▼最佳新人導演獎：李政洪《半熟室友》

▼最佳劇本獎：柳在宣《鬼夢遊》

▼最佳藝術獎：金炳仁《破墓》音效

【網路票選人氣獎】

金秀賢、安俞真（IVE）



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