K-POP熱潮不減，BTS柾國SEVENTENN&TXT 美國Billboard全上榜

K-POP偶像團、歌手在美國Billboard主要榜單上掀起了熱潮。

根據最新的美國Billboard榜單顯示，SEVENTEEN以迷你專輯《SEVENTEENTH HEAVEN》登上了主要專輯榜單「Billboard 200」，排名第2位。 創下了他們自身的最佳紀錄，連續兩次獲得了Billboard主要榜單第2位的成績。 這也是SEVENTEEN連續四張專輯都進入了前十名。



TXT（TOMORROW X TOGETHER）已經三周連續入榜，第三張正規專輯《FREEFALL》拿下了本周的「Billboard 200」第36名。



已經解散的NU'EST在榜單上停留了15周，迷你二輯《Get Up》在「Billboard 200」上排名第119;自從登頂之後始終維持在TOP200之內。



在Billboard的「Main Song」榜上，防彈少年團成員柾國的表現也十分活躍，2首solo歌連續兩週入榜。 新單曲《TOO MUCH》在「Hot 100」榜上排名第93位。 第二首solo曲《3D》則在同一時期進入了榜單的第100位。 該曲在10月14日躋身第5名，並成功連續5周進入榜單。



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