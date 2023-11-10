華莎《Chili》challenga引爆爭議！服裝一絲不露也要被罵，韓網：這動作......

MAMAMOO華莎的舞蹈動作又一次引發了爭議。

日前，華莎在個人YouTube頻道上公開了一則和《Street Woman Fighter 2》（街頭女戰士2），人氣選手Harimu共同挑戰《Chili》的片段，大展性感魅力。 影片中的華莎穿著長袖高領緊身T恤和寬鬆的褲子，把自己捂得一絲不漏，短短幾天的時間裡這段影片的點擊率已經突破了700萬，人氣十分火爆。

華莎的服裝完全不暴露，甚至可以說是穿得很嚴實，但依舊被網友大罵「擦邊」、「色情」，原因是舞蹈中的某個動作，華莎用手擺出個托胸，之後wave的姿勢。



화사 하리무 칠리 챌린지 pic.twitter.com/tBCQO4J2tu — 스우파2보는계정 (@SWF_2023) October 11, 2023

看到影片的網友展開了激烈的討論，一方面認為：「太性感了，完全就是大寫的S」、「舞蹈皇后就是她」、「身材太棒了，即使捂得嚴嚴實實也掩蓋不了好身材」、「表現力絕了」等。 一方面則是負面的視線，稱：「明明衣服穿得那麼多，但為什麼看起來就是很情色」等。

早前華莎因在大學慶典上的舞蹈動作被學生家長舉報，警方以涉嫌演出傳喚她，從而引發了廣泛關注。 日前該案件宣告落幕，華莎被法院裁定無罪。

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