《戀人》南宮珉、安恩真原本有另一悲傷結局！作家親曝文字版「光是讀起來已經令人心碎」

MBC去年最風光的人氣電視劇《戀人》，經歷了虐心的分離後，南宮珉與安恩真在最終重逢，畫下完美句點。不過據悉這部電視劇原本的設定應是Sad Ending悲傷收尾！

日前網路上出現許多有關電視劇《戀人》劇本集作家黃真英的Book Talk後記，原來黃作家以文字公開了《戀人》原本設定的悲傷結局，是吉彩（安恩真飾）不停尋找著失去記憶的李張灦（南宮珉飾），而張灦在每次找回記憶時，都會來到第一次與吉彩相見的陵郡里這個地方。



接下來張灦為了尋找吉彩而奔走，總會短暫回到陵郡里又離開，此時吉彩也為了尋找張灦而來到陵郡里，吉彩見了一個老人，老人告訴她張灦已經離世的事實，並且惋惜著這位為了俘虜付出一輩子的好人竟早早沒了性命。



於是吉彩來到了張灦的墳前，躺在厚重的墳墓上，接著吉彩身上覆蓋著一層厚厚白雪，不過吉彩想著，張灦應該會希望自己能夠好好堅強的活下去，於是走著下山的路，想像著自己眼前出現了張灦的幻影，兩人說了一段深情的對話之後，劇情正式畫下句點。作家公開了原本的悲傷設定後，也引發了網友們的討論。



許多網友們表示「光是想像就覺得好殘酷～」「只是讀了文字也感到心碎。」「如果是這樣的悲傷結局就不會想見到作家了～」看來觀眾們也都希望電視劇的結局能夠是美好的，雖然作家原本設定的結局也是相當浪漫淒美，不過亂世中的愛情已經夠辛苦，希望能夠在戲劇中跳脫現實，想像他們最終仍然遇見了幸福。

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