【韩网热帖】《恋人》下周就要大结局，第20集剧本居然还未完成！韩网狂嘲：不如写「明天又是新的一天」

人气剧《恋人》下周终演在即，却被爆出大结局剧本还未完成。

据电视台透露《恋人》距大结局的播出只剩不到10天，至今电视台还没有收到第20集的剧本，而第19集的剧本也是在拍摄一个星期前才下发给演员。



与此同时MBC已经预告将於11月24日播出接档剧《烈女朴氏结婚契约传》。 如果该按计画进行，即使《恋人》有完整的剧本，考虑到古装戏的后期制作等问题，也难以进行，因此已经有人指出《恋人》剧组将会出现仓促拍摄的情况。



事情经过媒体的报导很快引发了广大剧迷的关注：

1. 很严重唉

2. 什么？现在还没有剧本？？太过分了

3. 这剧不是很久之前就开拍了吗？怎么还是边拍边播呢？

4. kkkkkk只要稍微把《乱世佳人》（另译《飘，Gone with the Wind》）的结局润色一下不就行了？（《恋人》播出期间被指抄袭著名小说《乱世佳人》，从而引爆争议）

5. 完了，古装剧原本准备的东西就繁杂

6. 编剧干嘛呢？还不翻开《乱世佳人》的最后一节

7. 编剧不行，苦了演员和工作人员了

8. 对编剧太失望了，不仅抄袭，还老是看观众眼色，根据观众反应把剧本改来改去

9. 看来是打算改到30集了

10. 编剧大人，求你一定要写happy ending啊

11. 嗯？？那要什么时候拍？什么时候剪辑？什么时候播？

12. 采访里说准备了5年，剧本改了多少次，都是废话啊，还是要全面删改内容？？

13. 希望是HE，哪怕是抄袭的，也麻烦给个好结局

14. 之前要不是因为棒球赛停播了，根本就是一场灾难

15. 是不是编剧《乱世佳人》还没读完kkkkkk

16. 结局就写：明天又是新的一天（《乱世佳人》中的名句）

17. 突然改成HE大结局没那么容易吧

18. 编剧收到的爱超出了他的能力，所以才会有这种悲剧发生

19. 都拍了1年了，居然没有剧本????

20. 不敢想像现在居然还有编剧敢这样，而且还是古装剧

原文：https://theqoo.net/hot/2994492068?filter_mode=normal&page=2

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻