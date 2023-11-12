【韩网热帖】没有「力气」去看电视剧：打开电视剧即可vs专心致志投入剧情

大家觉得看剧需不需要用脑子呢？

最近韩网有网友发表了自己的疑惑，表示：「我有一个朋友说『没力气去追剧』，这到底是什么意思啊，完全不理解，不是只要躺著看就行了吗？但是她却说追剧的话需要在另一个世界里重新认识一个又一个人，这就是在消耗心力，所以没有力气追剧」。



於是网友们展开了这样的讨论：只要打开电视剧就行vs要了解人物的背景、关系等，总之要投入进去才行，这需要消耗「能量」，网友们也积极发言：

1. A：这就是个电视剧，干嘛要搞得那么清楚，随便看看就行了

B：2个月的时间里至少要深度了解4个陌生人，看看他们到底是怎么发展的

A：他们不是人，他们只是角色而已

2. 所以我最喜欢看综艺

3. 就因为这个原因我才经常找之前看过的电视剧来看

4. 这算是某种间接体验吧，遇到现实生活中无法体验的事情，就会通过影视剧来体会

5. 不投入剧情的话根本了解不到追剧的乐趣，要投入才有趣啊

6. 我只看题材剧情轻松的剧

7. 连看新闻都需要投入心力，看电视剧怎么可能不要呢？无脑追的话就看《我独自生活》这种

8. 你要了解人物的关系、剧情叙事等才知道到底发生了什么啊，这不就是看剧的乐趣，如果不投入的话干嘛要追剧

9. 疲劳的时候根本追不进去新剧，所以我经常看看过的老剧，因为都是熟悉的剧情，当作白噪音背景就行

10. 有些剧看起来不需要脑子，有些剧需要集中精力去看

11. 其实我是最近精力不集中根本看不进去电视剧，只能看一些综艺，就连刷youtube都是倍速

12. 最近都不看剧了，和电影都是一样的，全都是套路，毫无新意

13. 随便看两眼的话连大概剧情你都不了解，那干嘛要追剧呢？不如去刷tiktok上的短片啊

14. 剧情非常有趣的情况下是2，一般剧的话是1

15. 没那么时间追剧啊

16. 我是2，所以选择电视剧的时非常困难

17. 都不了解剧情，那你看什么电视剧呢

18. 那种耗时耗精力的剧我都不看，所以最爱美国情景喜剧，《摩登家庭》、《生活大爆炸》这种

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