Jessi自爆想明年當媽媽，渴望凍卵！超羨慕《超人會來了》Zen媽媽小百合

今年34歲的Jessi自爆想要一個孩子。

作為K-POP界最敢說的女歌手，Jessi坦蕩的性格備受民眾喜歡，最近她作客了YouTube綜藝《Psick University》，吐露了想要生寶寶的心願。

近年有不少女性選擇凍卵，主持人提到相關話題，Jessi表示：「我還沒做，但有這個想法。很想生寶寶，在這之前要談戀愛才行，可是現在找男友好難啊，所以想先凍卵。 我已經34歲了，想明年立刻生寶寶，很想談戀愛，如果不行的話就去凍卵。 」

為了早日懷孕，Jessi自爆非常積極認真地尋找男友中，「我想在韓國接受人工授精手術，但是這裡規定一定要有老公才行，為什麼不行啊？人生只有一次，我只是想生個寶寶而已，我有信心會好好扶養孩子。 」



Jessi提到了通過精子銀行捐贈成功受孕並生下兒子Zen的藤田小百合，稱：「小百合懷孕生下了寶寶，我當時還在想『怎麼是這位姐姐先做了呢，我還想成為第一人呢』，小百合真的是一位非常帥氣的好媽媽。 若我有寶寶的話希望他眼睛像我，也希望他的心態也像我，要以這樣的思維方式（思考體系）去教育孩子。 」

Jessi透露比起兒子更喜歡女兒，「我的哥哥們都是好男人，從小就照顧我，但是現在對老婆們更好，我現在年紀大了，開始更愛父母了，女兒就是最棒的。 」

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