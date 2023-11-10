ITZY 演繹六款全新型號 G-SHOCK「閃耀冬季」系列炫彩登場 ，送《ITZY 成員簽名手錶》！

今個冬天，G-SHOCK 以冬日節慶的閃爍裝飾為題推出全新「閃耀冬季」系列，並邀請品牌大使 — 人氣韓國女團 ITZY 拍攝全新宣傳照。

自 CASIO 宣佈與 ITZY 合作以來，先後推出了四個系列並引起廣泛的關注和討論。迎來 2023 年最後的盛大節日，ITZY 的五位成員將繼續展現她們獨特而充滿魅力的個人風格，綻放出與衆不同的冬日光彩。

G-SHOCK 「閃耀冬季」系列的靈感來自冬日佳節的裝飾與燈飾閃爍的光芒，集結六款 G-SHOCK 及 BABY-G 型號的對錶，以冬季純淨的白色為主調，搭配絢麗的配色與金屬元素設計，宛如展現 ITZY 多樣耀眼的魅力，塑造柔和及少女感兼備的造型。



每款手錶錶背上均刻有精緻的季節限定繩索圖案，象徵著愛的紐帶以及人與人之間牢不可破的聯繫。錶盤均經過氣相沉積處理，配以六種金屬色彩，印有仿似禮物絲帶字款的 WR20BAR 和 WR10BAR 標示，分別表示 200 米和 100 米防水性能，從小細節表達深摯的祝福與感謝。



ITZY 佩戴的 G-SHOCK 手錶款式

「閃耀冬季」系列新款中的不鏽鋼錶圈款由留真及有娜演繹。留真佩戴灰藍色 GA-2100WS-7A 手錶，與她自信的風格相配，而有娜的淡粉色 GM-S2100WS-7A 手錶在燈光下魅力四射，體現了她活潑優雅的個性。兩款型號採用氣相沉積的金屬錶面，營造低調耀眼的冬季時尚感，為冬日注入全新的活力。





由彩領與 Lia 所演繹的冰藍色 GA-2100WS-7A 和橙色 GMA-S2100WS-7A 手錶，帶出明亮對比的玩味色彩，讓人聯想起冬日節日燈飾的璀璨之美。此外，手錶還具備多種實用功能，例如防震結構和 200 米的防水性能等，是冬季時尚配飾的理想之選。





禮志佩戴節日系列中的 GA-110WS-7A 手錶，擁有獨特的多層錶盤，深紫色調襯托出冬日神秘的風格。另一款式為造型輕巧的 BABY-G BA-110XWS-7A 手錶，清冷的冰川綠配色給人一種煥然一新的風貌，不論是作為造型配飾或節日禮品，都是絕佳之選。





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