朴敘俊分享《驚奇隊長2》幕後故事：測音域量身定製歌曲，出場戲份不足3分鐘但「非常重要」

朴敘俊參與主演的Marvel超級英雄電影《驚奇隊長2》近日上映，他在片中飾演的歌唱星球王子戲份也終於正式公開。關於片中歌曲和鏡頭時長，朴敘俊有話要說！

《驚奇隊長2》講述驚奇隊長卡蘿·丹佛斯（Carol Danvers）每次使用能力時都會與莫妮卡·藍博（Monica Rambeau）和卡瑪拉·克汗（Kamala Khan）交換位置，因而被迫組成團隊作戰的故事，早在選角階段就因朴敘俊出演而備受韓劇迷關註。



朴敘俊飾演陽王子Prince Yan，既是歌唱星球阿拉丹拿（Aladna）的王子，也是驚奇隊長的丈夫。



這個星球以唱歌和跳舞進行交流，所以朴敘俊也不乏載歌載舞的戲份，和卡蘿一見面就跳起雙人舞。



這是Marvel有史以來第一次嘗試音樂劇戲份，朴敘俊透露製作組準備周全：「一開始做音樂的時候測量了我的音域，應該是配合我的音域做了音樂。 比起要好好發出聲音，我更多考慮的是戲中的感情。」

電影上映後有韓國粉絲計時朴敘俊出場時長約為2分47秒，對於自己的角色和戲份，朴敘俊的想法十分正面：「阿拉丹拿和陽王子是讓卡蘿進一步成長的過程中的人與地點，雖然或許很短暫，但以《驚奇隊長》故事整體來看是非常重要的一部份。」



音樂行星阿拉丹拿整體色彩明快輕鬆，設計成意大利小鎮波西塔諾（Positano）與外星技術相結合、柔和又不失現代感的視覺風格。 導演得知有音樂劇橋段時就打定主意要拍出令人印象深刻的戲份，最終讓攝影師吊威亞在空中拍攝，最終打造出富有動感的鏡頭。



▽《驚奇隊長2》超長預告：



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