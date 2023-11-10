《精神病房也會迎來清晨》朴寶英：「雖然不是職業婦女，這句台詞最讓人感到安慰」和你心中的金句一樣嗎～

最近在Netflix公開的原創電視劇《精神病房也會迎來清晨》令人備感溫馨，而本劇製作團隊與演員們對女主角朴寶英總是不約而同地稱讚有加，說她就像劇中角色多恩一樣那麼親切，在工作人員之間也是美談不斷。

日期朴寶英在接受訪談時曾表示，導演曾說朴寶英在拍攝現場完全沒有發過任何一次脾氣，但事實上並非如此。她說自己真的也很會發脾氣的，還反問工作的時候人怎麼有可能完全不生氣呢？朴寶英在劇中的角色是鄭多恩護理師，是開朗又溫暖的人，每瞬間都對患者們付出真心，但過分地體諒他人的個性，卻也成了一種毒藥。



朴寶英也表示自己與劇中角色有很多相似的部分，譬如很清楚別人的愛好是什麼，卻不知道自己喜歡什麼，以及雖然自己有想吃的東西，但最後還是會讓給別人決定，這樣的個性與多恩很像，而她自己與多恩在劇中一起戰勝心病的過程，讓朴寶英感受到了成長，在劇中接受精神科的諮詢時，也讓她學到了很多。



朴寶英不諱言自己也跟大家一樣有心累與覺得辛苦的時候，所以她也很能體會鄭多恩的心情，甚至拒絕承認自己罹患憂鬱症。劇中多恩依照醫師的指示寫下「讚美日記」，戲外朴寶英也自己寫了下這樣的日記，也感覺到自尊感的提高。



朴寶英也自曝看《精神病房也會迎來清晨》時流了很多眼淚，特別是在第5集「人生中閃起黃燈的時候」中前輩組長朴秀妍護士與入院患者權珠英的對話最觸動人心。職業媽媽權珠英出現了憂鬱以及假性癡呆的狀況，看見了只在意孩子們的幸福卻忘了自己的朴秀妍護士，想起自己的小時候，於是安慰她「不要太過努力」。朴寶英表示這句話讓她淚流滿面，也似乎是該對所有忙碌生活中為家人付出，卻忘了照顧自己的人所說的一句安慰。



朴寶英也坦言，雖然很感謝大家給予她開朗又可愛的形象，但若一直開朗下去也似乎有點負擔，最近她也不想要再刻意裝出開朗的樣子，所以在她最近的兩部作品《精神病房也會迎來清晨》以及《水泥烏托邦》都漸漸擺脫了可愛演技。朴寶英也期待之後的作品中能夠呈現給大家更成熟的面貌。

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