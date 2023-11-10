ITZY 演绎六款全新型号 G-SHOCK「闪耀冬季」系列炫彩登场 ，送《ITZY 成员签名手表》！

今个冬天，G-SHOCK 以冬日节庆的闪烁装饰为题推出全新「闪耀冬季」系列，并邀请品牌大使 — 人气韩国女团 ITZY 拍摄全新宣传照。

自 CASIO 宣布与 ITZY 合作以来，先后推出了四个系列并引起广泛的关注和讨论。迎来 2023 年最后的盛大节日，ITZY 的五位成员将继续展现她们独特而充满魅力的个人风格，绽放出与衆不同的冬日光彩。

G-SHOCK 「闪耀冬季」系列的灵感来自冬日佳节的装饰与灯饰闪烁的光芒，集结六款 G-SHOCK 及 BABY-G 型号的对表，以冬季纯净的白色为主调，搭配绚丽的配色与金属元素设计，宛如展现 ITZY 多样耀眼的魅力，塑造柔和及少女感兼备的造型。



每款手表表背上均刻有精致的季节限定绳索图案，象徵著爱的纽带以及人与人之间牢不可破的联系。表盘均经过气相沉积处理，配以六种金属色彩，印有仿似礼物丝带字款的 WR20BAR 和 WR10BAR 标示，分别表示 200 米和 100 米防水性能，从小细节表达深挚的祝福与感谢。



ITZY 佩戴的 G-SHOCK 手表款式

「闪耀冬季」系列新款中的不锈钢表圈款由留真及有娜演绎。留真佩戴灰蓝色 GA-2100WS-7A 手表，与她自信的风格相配，而有娜的淡粉色 GM-S2100WS-7A 手表在灯光下魅力四射，体现了她活泼优雅的个性。两款型号采用气相沉积的金属表面，营造低调耀眼的冬季时尚感，为冬日注入全新的活力。





由彩领与 Lia 所演绎的冰蓝色 GA-2100WS-7A 和橙色 GMA-S2100WS-7A 手表，带出明亮对比的玩味色彩，让人联想起冬日节日灯饰的璀璨之美。此外，手表还具备多种实用功能，例如防震结构和 200 米的防水性能等，是冬季时尚配饰的理想之选。





礼志佩戴节日系列中的 GA-110WS-7A 手表，拥有独特的多层表盘，深紫色调衬托出冬日神秘的风格。另一款式为造型轻巧的 BABY-G BA-110XWS-7A 手表，清冷的冰川绿配色给人一种焕然一新的风貌，不论是作为造型配饰或节日礼品，都是绝佳之选。





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