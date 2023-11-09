經常請吃飯的漂亮Jin！服役中的防彈少年團Jin，每次外出都自掏腰包打包15份食物

正在軍隊服役的BTS防彈少年團大哥Jin依舊美談不斷。

日前，有網友在網路上分享了Jin在軍隊中的事情，稱他是「經常請吃飯的漂亮Jin」。撰寫者A某表示：「聽昨天退所的姪子說，週末有餐車的話金碩珍（Jin）助教就會每樣（食物）買15份帶走，應該是和自己同一個內務班的戰友們一起吃，大家就給他起了個外號叫『經常請吃飯的漂亮Jin』。 」

내눈에만 개예쁜게아녓음 너무 당연한사실이지만 pic.twitter.com/IMSaS8D7Ip — 다욤 (@DA_yo_0_0) November 7, 2023

今年入伍的Jin已經31歲了，內務班同期戰友們都比他小很多，每週Jin都會自掏腰包去餐車給弟弟們打包美食。 A某還稱：「他胖了一點點，非常努力地運動中。 」透露Jin變得更加健碩的近況。 A某最後還公開了參加結業式的照片，提高了貼文的真實性。



得知Jin近況的粉絲和網友反響熱烈，留言稱：「果然Jin走到哪兒都會被人喜歡」、「長得帥性格還這麼好，太犯規了」、「我也想見他」、「是一位好助教」、「看來他很適應軍隊生活啊，這樣我就安心了」、「確實是Jin會做的事情」、「都是比他小很多的弟弟，看來相處得很好啊」等。



此外，Jin於去年12月13日正式入伍，以陸軍現役身份正在服役中，目前在京畿道漣川陸軍第5步兵師團擔任助教，他將於2024年6月12日退伍。

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