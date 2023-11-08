《閃亮的西瓜》父母愛情動人成真，兒子救援媽媽更逼哭人ㅠㅠ 結局倒數卻來真正危機（EP.13-14）
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《閃亮的西瓜》父母愛情動人成真，兒子救援媽媽更逼哭人ㅠㅠ 結局倒數卻來真正危機（EP.13-14）

韓劇   2023年11月8日   星期三21:30   草莓  

（封面圖源：黃viu煲劇平台@《閃亮的西瓜》截圖）

《閃亮的西瓜》最新13、14集已近全齣尾聲，劇情有了重大進展，「父母」河李燦（崔顯旭飾）與尹清雅（申銀秀飾），河恩傑（厲雲飾）與「崔世京」（薛仁雅飾）兩對CP都順利發展，一切「變數」似乎都往好的方向，只不過……又生變。

（以下涉及劇透）

13集，Watermelon Sugar要代表培光參加校際樂團比賽，須有創作曲，李燦決定和成員們來場兩天一夜音樂營，卻發現自己想邀請清雅卻無法開口。其實校慶上，李燦早就決定演唱〈魔法之城〉送給清雅，而不是演唱〈小夜曲〉給崔世京。某天晚上，李燦重新表演了〈魔法之城〉給清雅，原來他準備了一套手語歌，是向清雅表白的禮物啊！清雅流著淚抱住他……

14集，Watermelon Sugar音樂營全員到齊，路途卻發生了小意外，因為河恩傑和「假崔世京」溫恩宥靠著智慧型手機「相認」了！搞了老半，兩個人都是時光旅行者、是彼此的助手，且都是因為彼此，才決定要湊和父母或拆散父母！
（圖源：黃viu煲劇平台@《閃亮的西瓜》截圖）

李燦和清雅順利在一起，但清雅的繼母、西園藝高理事長再次刁難清雅把清雅監禁，恩傑暴怒救母，兩個人相擁而泣。仔細看清房間的樣貌，這才知道清雅的繪畫實力都是在這裡練成的，牆壁還被她一層一層重新畫過了……恩傑把媽媽帶離開真聲，看著爸爸和媽媽短暫玩耍的快樂時光，他淚流不止，不曉得他們走過艱難的青春歲月。

或許是看到恩傑的作為，也或許是察覺白夜老闆（朴呼山飾）的不對勁，恩宥親自問了他，想從外婆身上了解媽媽。恩宥找恩傑談心，兩人意外的又牽起了關係！原來教過恩宥手語的人是恩傑的哥哥恩浩（奉宰鉉飾）！哥哥口中的女友正是恩宥！最重要的是，恩浩曾對恩宥說過自己爸爸怎麼變聾人的，而那個時間點還沒到來……

下集預告，恩傑因為帶走清雅被抓，李燦將歌曲帶給白夜老闆聽聽的回程……意外似乎仍無法避免。難道，命運終究是命運嗎？恩傑和恩宥之間的關係非得要糾纏那麼得深嗎？

本週這兩集除了李燦的手語版〈魔法之城〉，還有恩傑救出清雅的情節之外，清雅說媽媽替她用手語取名「清澈之音」，清雅也用手語替李燦取名「燦爛之音」，此段情節也相當動容。

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