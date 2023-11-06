CUBE上午才否认传闻！下午发布正式声明表示：BTOB全员不续约，结束11年的同行

今日上午，韩媒曝 스포츠조선（朝鲜体育）BTOB续约失败不是「60亿合约金」而是因爲「商标权」的问题。

据悉，CUBE以使用BTOB商标权爲条件，要求共享整个组合销售额的一部分，导致协商破裂。随后，CUBE否认相关传闻：「关於商标权，虽然正在和成员们积极进行协商，但具体事项很难说，报导中提到的内容也很难确认。」



但在同天下午，CUBE通过正式立场表示，与BTOB（徐恩光、李旼赫、李昌燮、任炫植、Peniel、陆星材）不续约。CUBE方面表示：「在BTOB第二次专属合约即将到期之际，本公司与成员们进行长时间慎重的讨论，结果在相互间达成协议后，决定不再续约。」



同时补充道：「向长久以来作爲CUBE娱乐所属的BTOB，还有一直陪伴在BTOB身边的MELODY（粉丝名）表达感谢。虽然CUBE和BTOB的缘分很遗憾在这里结束了，但是我们会真心支持拥有无穷无尽可能性的BTOB成员们的新成长和闪耀的未来，希望大家能一如既往地喜欢开始另一个旅程的BTOB。」





Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻