防彈少年團BTS柾國憑《Seven》斬獲2023 MTV EMA兩項大獎「最佳歌曲&最佳韓流」

韓國男團防彈少年團成員田柾國在歐洲最大的音樂頒獎典禮MTV EMA中獲得了兩座冠軍獎項，分別是「最佳歌曲（Best Song）」和「最佳韓流（Best K-Pop）」。

根據11月6日（韓國時間）「2023 MTV歐洲音樂大獎（Europe Music Awards，簡稱「2023 MTV EMA」）」官方網站公佈的年度得獎名單，柾國在「最佳歌曲（Best Song）」和「最佳韓流（Best K-Pop）」兩個獎項中榮獲獎盃。



柾國憑藉SOLO單曲《Seven》擊敗了競爭激烈的候選人，包括Doja Cat、Miley Cyrus、Olivia Rodrigo和Taylor Swift等，獲得了「最佳歌曲」獎項。 在該獎項中，防彈少年團是唯一於2020年以歌曲《Dynamite》獲獎的韓國流行音樂團體。

自從2019年設立「最佳韓流」獎項以來，防彈少年團在前三年已經連續三次獲得該獎項。 今年的候選人包括PIFFY PIFFY、New Jinse、SEVENTEEN、Stray Kids和TOMORROW X TOGETHER等有力對手，最終由唯一的SOLO藝人柾國摘得榮譽。



這首《Seven》自從今年7月發布以來一直戰績不俗，不僅登上「Billboard Hot 100」榜首，還在Spotify上以最短時間突破了10億次串流播放。



另外，柾國在11月3日下午1點發行了個人專輯《GOLDEN》，將在11月7日出演倍受歡迎的脫口秀節目《吉米‧法倫今夜秀（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）》、11月8日參加《今日秀（TODAY）》的「花旗系列音樂會」（Citi Concert Series）的演出。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞