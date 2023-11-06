DKB主唱TEO酒驾被吊销驾照，从今退出团体！本来11月要回归还有台湾PEAK TIME演唱会

今（6）日午时有消息，DKB成员TEO因酒后驾驶被逮，公司Brave娱乐宣布其退出团体。

据各大媒体报导，DKB官咖公告，TEO上月30日酒驾被警方吊销驾照，Brave娱乐认为酒驾没有理由，和其讨论过后，其亦接受意见「不能让团体带来伤害」，决定退出团体，团体今后以8人体制活动。



Brave娱乐也表示TEO正深刻反省，公司也痛感严重性及责任感，会加强旗下艺人管理，「让粉丝操心了，再三表达歉意」。TEO随后也发布手写道歉信（仅官咖会员可观看）。



DKB原本预定‎本月要「超高速回归」，是6月以来第三次回归‎，今后DKB将以8人体制（D1、E-CHAN、GK、熙瓒、LUNE、准序、YUKU、谐利骏）重新活动。





据《D社》（Dispatch）报导，TEO本身是主唱，酒驾退团为DKB 11月的回归带来麻烦，已编好的舞蹈、录好的歌曲都得修改，而MV则在没有TEO的情况下结束了拍摄。另外预定在本周11日与VANNAER举行的「AWESOME STAGE」演出，还有25日在台举行的「PEAK TIME高雄感恩场」演唱会，DKB理应就是8人体制，台湾PEAK TIME主办单位已发出公告。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻