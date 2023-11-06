心動指數UP！池昌旭以浪漫喜劇 《歡迎來到三達里》回歸，變身「氣象預報員」首波劇照公開

JTBC新劇《歡迎來到三達里》講述離開故鄉如同飛龍升天般的趙三達（申惠善 飾），某天失去所有並跌到谷底後，再次回到故鄉取暖，也遇見努力珍惜並守護著這個小村的趙容弼（池昌旭 飾）。

劇中，池昌旭飾演濟州島氣象局的預報員「趙容弼」，曾因為氣象預報的錯誤報導而失去母親，之後便努力想成為預報員，守護自己最珍愛的濟州島，尤其是他的故鄉三達里，及他所珍愛的長輩、親戚們；申惠善飾演一位知名的攝影師「趙恩惠」，本名「趙三達」。小時候渴望著快點長大而離開這個島嶼，毅然決然前往首爾並且取了個藝名趙恩惠，在攝影界擔任了8年辛苦的助理工作，卻因為一個事件而全部崩塌，在失落時想起了還有一個叫做三達里的故鄉，於是再度回到這個小村。



公開的首波劇照中，趙容弼緊緊盯著螢幕，他還兼備著對準確預報的執著。因此，他成爲本廳也無法控制的搗蛋鬼 預報員，每天通過視訊通話進行的氣象會議時，他都會絕對死守麥克風，對本廳下達的氣象預報提出反駁，甚至與廳長展開激烈的舌戰。



對於擁有如此深沉感情和溫暖心靈的趙容弼來說，還有一個想珍惜守護的人。就像命運一樣，在一個村莊里，同一天隔5分鐘出生的趙三達，30多年來一直在一起的「搭檔」。他們之間到底發生了什麼事情？兩人現在已經沒有聯繫，但是隨著三達回到三達里，他們的歷史將重新啓動。



池昌旭表示年末將通過《歡迎來到三達里》和大家見面，希望即將到來的12月，大家能通過「容弼」感受到一點溫暖，也希望大家能夠溫暖地歡迎我們的劇。該劇由《山茶花開時》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》的導演車榮勳執導，《Go Back夫婦》、《Hi Bye, Mama!》的編劇權慧珠執筆，將在12月2日播出。

首版預告：



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