【韓網熱帖】劉在錫訪問朴寶英，網綜字幕惹爭議「乳母車vs乳兒車」

劉在錫網綜《藉口罷了》今日請來演員朴寶英做客聊天，寶英聊到帶侄子們去愛寶樂園玩時會推嬰兒車以「掩人耳目」，講的韓文是「乳母車」三個字，劉在錫和曹世鎬也用到同一詞匯。 但字幕裡的韓文全部改成了「乳兒車」，節目公開後引起巨大爭議。

有人認為「乳母車」並非不規範的詞彙，節目組修改字幕乃多此一舉、反應過度; 也有人支持節目組，認為詞彙應該順應時代變化，使用更加符合趨勢的語言。

2018年首爾女性家族財團發行《性平等語言字典》，強調父親也可以使用乳母車、推薦相關法律文件改用「乳兒車」一詞，後來越來越多人以「乳兒車」代替「乳母車」。 韓國國立國語院則認為兩個詞都算標準用語，但更加規範和推薦的講法是「乳兒車」或「嬰兒車」。

韓國網友評論：

1. 在說什麼啊... 在正常人和一般人眼裡完全稱不上爭議話題，只會覺得「原來乳兒車是標準用語」

2. 把「乳母車」改成「乳兒車」究竟哪裡惹到他們？

3. 說來說去就是他們不想推嬰兒車嘛

4. 我常看談話綜藝，節目組都會把嘉賓講的「乳母車」改成「乳兒車」... 為什麼偏偏對《藉口罷了》發瘋？ 雖然不懂有什麼好罵

5. 我在電視台工作，後製字幕時必須使用標準詞彙、用語法拼寫檢查器做檢查，還要接受人工檢查

6. 電視節目都會把字幕改成規範用語，比如嘉賓說「野菜」字幕就會改成「菜蔬」（*前者來自日語）

7. 「乳母車」是日帝強佔期留下的糟粕詞彙，早就該廢除並像外國一樣改成「乳兒車」

8. 究竟為何對「乳兒車」這單詞不滿？

9. 「乳兒車」怎麼了？ 難道想改成「乳父車」嗎？ 噗

10. 他們是覺得就應該寫成「乳母車」、給人媽媽專用的感覺嗎？

11. 真的很矛盾，一說到男性應該參與育兒，他們就說：「現在哪有不育兒的男性？ 韓國男性已經做得很好了！」但把「乳母車」改成「乳兒車」時，他們就說：「是媽媽推的車，怎麼能說是乳兒車！育兒是媽媽的任務！」

12. 出生率0.6都嫌多的國家kkk

13. 電視台和YT節目裡字幕跟聲音不一致的太多了，那些抗議的人之前都是怎麼忍的？

14. 他們說什麼??? 辣椒太小我沒聽清

15. 因為這件事訂閱了，《藉口罷了》加油！

16. 學到一個正規詞匯，以後都用「乳兒車」啦！

出處：https：//theqoo.net/hot/2987421182

影片已定位相關片段（11分33秒）：



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