【韩网热帖】刘在锡访问朴宝英，网综字幕惹争议「乳母车vs乳儿车」

刘在锡网综《藉口罢了》今日请来演员朴宝英做客聊天，宝英聊到带侄子们去爱宝乐园玩时会推婴儿车以「掩人耳目」，讲的韩文是「乳母车」三个字，刘在锡和曹世镐也用到同一词汇。 但字幕里的韩文全部改成了「乳儿车」，节目公开后引起巨大争议。

有人认为「乳母车」并非不规范的词汇，节目组修改字幕乃多此一举、反应过度; 也有人支持节目组，认为词汇应该顺应时代变化，使用更加符合趋势的语言。

2018年首尔女性家族财团发行《性平等语言字典》，强调父亲也可以使用乳母车、推荐相关法律文件改用「乳儿车」一词，后来越来越多人以「乳儿车」代替「乳母车」。 韩国国立国语院则认为两个词都算标准用语，但更加规范和推荐的讲法是「乳儿车」或「婴儿车」。

韩国网友评论：

1. 在说什么啊... 在正常人和一般人眼里完全称不上争议话题，只会觉得「原来乳儿车是标准用语」

2. 把「乳母车」改成「乳儿车」究竟哪里惹到他们？

3. 说来说去就是他们不想推婴儿车嘛

4. 我常看谈话综艺，节目组都会把嘉宾讲的「乳母车」改成「乳儿车」... 为什么偏偏对《藉口罢了》发疯？ 虽然不懂有什么好骂

5. 我在电视台工作，后制字幕时必须使用标准词汇、用语法拼写检查器做检查，还要接受人工检查

6. 电视节目都会把字幕改成规范用语，比如嘉宾说「野菜」字幕就会改成「菜蔬」（*前者来自日语）

7. 「乳母车」是日帝强占期留下的糟粕词汇，早就该废除并像外国一样改成「乳儿车」

8. 究竟为何对「乳儿车」这单词不满？

9. 「乳儿车」怎么了？ 难道想改成「乳父车」吗？ 噗

10. 他们是觉得就应该写成「乳母车」、给人妈妈专用的感觉吗？

11. 真的很矛盾，一说到男性应该参与育儿，他们就说：「现在哪有不育儿的男性？ 韩国男性已经做得很好了！」但把「乳母车」改成「乳儿车」时，他们就说：「是妈妈推的车，怎么能说是乳儿车！育儿是妈妈的任务！」

12. 出生率0.6都嫌多的国家kkk

13. 电视台和YT节目里字幕跟声音不一致的太多了，那些抗议的人之前都是怎么忍的？

14. 他们说什么??? 辣椒太小我没听清

15. 因为这件事订阅了，《藉口罢了》加油！

16. 学到一个正规词汇，以后都用「乳儿车」啦！

出处：https：//theqoo.net/hot/2987421182

影片已定位相关片段（11分33秒）：



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