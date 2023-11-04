Super Junior金希澈在銀赫東海直播間留言「驅趕外部人」，銀赫機智回覆：「我們是前夫人」

Super Junior成員銀赫和東海昨日在SM娛樂公司裡進行直播，隊友金希澈突然跑來留言請保安趕走這兩個「外部人士」，沒想到銀赫輕鬆一句話就轉危為安，還附帶甜蜜加成！XD

銀赫和東海昨日通過銀赫IG進行直播，與粉絲分享第二天即將舉辦SJ 18週年粉絲見面會《1t's 8LUE》的期待之情。 兩人表示剛剛結束排練下班，故意支支吾吾地說目前人在SM公司裡，還打趣稱「好像來到前女友家」。



銀赫和東海於今年7月與SM娛樂合約期滿，9月宣佈成立新公司Label OED娛樂並擔任共同代表，還「挖走」了合作長達13年的經紀人。



直播剛開始不久，金希澈就闖進直播間，毫不客氣地留言說：「呀，你們在我們公司說什麼？ 保安請把這兩個人趕走。」 東海大笑，銀赫則一臉惋惜地說：「不要那麼隨便趕我們走！我們還是有舊情在啊！」東海：「世界上如果沒有情和愛該如何生活下去啊！」



希澈繼續留言：「有外部人進來了。 OED娛樂的李赫宰和李東海先生，請出去。」 銀赫立即反駁：「外部人？ 是前部人（諧音：前夫人）才對。」



銀赫不忘透露希澈的義氣之舉，原來他給兩人的新公司買了十分昂貴的冰箱，尺寸龐大佔據辦公室不少空間。 最後希澈也玩夠了，留言「明天見~再見」。



此外，Super Junior今日舉辦出道18週年全球巡迴粉絲見面會《1t's 8LUE》，成員利特、希澈、藝聲、神童、東海、始源、厲旭、圭賢參加。



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