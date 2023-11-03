熟悉的孔太星（孔泰成）？《白昼之月》金永大继《流星》再扮机车顶级明星！

由《流星》金永大、《模范的士》（模范计程车）表艺珍主演的全新韩剧《白昼之月》已在本周首播，看完首播的你，有没有什么熟悉感呢？

金永大先是演出1500年前新罗将军「道河」，再演现代大明星「韩俊午」。道河气势凛然、骁勇善战，韩俊午贵为顶级明星却很机车（难搞），在女朋友面前倒很顺从，韩俊午一角让人忍不住连想《流星》里的孔太星（孔泰成）。



两位鼎鼎大名的演员，韩俊午总嫌麻烦，会在拍摄现场直接表现不耐，根本不怕传出负面新闻，孔太星则是私下龟毛，尤其爱找经纪公司宣传组长吴寒星（李圣经饰）麻烦，表现出来都有些中二（幼稚）气息。而他们谈恋爱也很相似，韩俊午在女友郑伊瑟（郑信惠饰）面前是小男人，爱撒娇又黏人，孔太星和吴寒星谈起恋爱也是变成小狗狗，一日不见如隔三秋。金永大在两这两个角色上也都有活泼逗趣的表情，令人深刻。



实际问问金永大两个角色的差异，他在《白昼之月》制作发表会上回答：「《流星》的孔太星是比较大众化、有明星气质，韩俊午怎么看都是小混混。」金永大直接明了的形容他们一个成熟一个不懂事，引发现场笑声。他还说韩俊午演起来比较轻松，比较生动灵活，但撇清和现实的自己不一样，自己和顶级明星也有段差距。



然而，韩俊午只出现短短一集，因为他死了，道河靠著他的尸体「借尸还魂」，把他变成了另个样子！原本的韩俊午是不开心便会直接发脾气的类型，而道河是用冷冰冰的语气威吓人，本来已经习惯韩俊午闹脾气的经纪人郑允济（金东英 饰），都被吓得瑟瑟发抖！



按照目前的剧情发展，道河会接演史剧（古装剧），用自己本身的「史剧语气」充分发挥，不过他重生的最终目的还是要向韩丽塔（现姜映花，表艺珍饰）复仇，他下得了手吗？他代替韩俊午生活，韩俊午这位大明星的生活还会有什么变化？得继续看下去啦！



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