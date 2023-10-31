把生存節目拍成浪漫韓劇！《魔鬼的計謀》河錫辰&李偲源火花太強，但李偲源其實已經結婚了XD

Netflix人氣益智生存節目《魔鬼的計謀》，除了軌道和河錫辰理念相反受到很大的討論之外，「把生存節目拍成韓劇」的河錫辰與李偲源，兩人火花也受到相當多討論。

（以下涉及劇透）



河錫辰和李偲源兩個人，都是演員，從節目一開頭獨處就有互動，組聯盟互動更好了，從李偲源跑到河錫辰房間纏(?)著河錫辰解開方塊，河錫辰解開後兩人激動「靜音」擊掌開始，化學反應似乎便一發不可收拾。光他們倆不曉得就創造多少《魔鬼的計謀》名場面，例如一同打開監獄裡神祕洞穴、李偲源進入密室前兩人相擁道別、李偲源回來看決賽和河錫辰重逢……



回頭一看李偲源痛哭責怪河錫辰把趙涓祐淘汰時，根本是愛情劇的轉折，因為是誤會啊誤會。兩個人在監獄門口解開誤會，李偲源怪河錫辰怎麼不講，河錫辰笑著說：「沒有（不相信你），我想跟你來監獄。」進監獄後，還有河錫辰把益智環解開，塞進李偲源皮斯袋子後，漫不經心的說要當禮物送她的心動場面。



不少觀眾看完都敲碗兩名演員合作一部愛情戲，甚至是希望兩人在一起，其他參賽者也覺得兩人把生存節目當韓劇在拍了啊！連製作人鄭中淵PD在接受韓媒專訪時，都坦言自己在剪輯兩人回憶戲的時候，「想想還是克制了一下」，而且說兩人講出來的話真的像台詞。



幕後花絮河錫辰和李偲源回顧入獄過程，李偲源說自己輸了密室遊戲被淘汰後，很擔心河錫辰一個人怎麼在監獄度過，河錫辰則透露當時很孤獨哭了一陣子，後來工作人員找他訪談，偷偷給他看李偲源留給他的影像訊息，他當時一邊刷牙一邊爆哭。



然而！李偲源其實已經結婚了！不曉得多少CP粉要心碎了～ㅠㅠ 2021年李偲源已和同為首爾大學畢業、身為醫師的圈外人結婚，曾在IG公開多張婚紗照。



對《魔鬼的計謀》裡這段若有似無的愛情戲碼，李偲源在專訪時回應自己與河錫辰是「飽經風霜的戰友之愛」，表示兩人是互相信任且依靠、很有義氣的戰友愛，而丈夫對他們的化學反應並不在意，反而比她更投入《魔鬼的計謀》，還透露自己和丈夫、河錫辰、金東載一起吃過飯，而河錫辰在談述幕後花絮也提到吃飯這點，說自己和李偲源的丈夫也很熟，回答網友問題也表明自己現在單身，「女朋友還有位置」。

▼網友：「女朋友的位置還有嗎？」河錫辰：「X的，還有呢！」（影片裡他還說他留了頭等艙位置XD）



“여자친구 자리 남아있나요?”

“졸라 남아있습니다.”



ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ하석진 진짜 미친거 같아 pic.twitter.com/kiKHox2bgF — ti (@myname_ti) October 29, 2023

▼附上上述相關幕後花絮影片



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