FIFTY FIFTY以Keena一人重啟活動！參加Billboard音樂獎典禮，與Jimiin、柾國、NewJeans等爭獎

FIFTY FIFTY成員、經紀公司ATTRAKT及外包管理及製作音樂公司The Givers，三方官司牽扯至今，昨（30）又有消息，成員Keena回歸ATTRAKT後，FIFTY FIFTY將重啟活動。
FIFTY FIFTY成員Keena 16日單獨撤銷對經紀公司ATTRAKT的違約告訴，20日向D社爆料The Givers種種惡行後，正式回歸ATTRAKT和FIFTY FIFTY，外界都相當關心ATTRAKT是否會招募新成員讓Keena和新成員將FIFTY FIFTY重組，或是乾脆讓Keena一人solo出道。
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而今最新消息，ATTRAKT表示Keena將從下月19日的「2023 Billboard Music Awards」（2023 BBMAs）告示牌音樂獎頒獎典禮，開始重啟活動。
FIFTY FIFTY入圍了「Top Duo/Group」最佳搭檔／組合獎，以及新增設的「Top Global K-Pop Song (NEW)」最佳全球K-POP曲，後者以夯曲〈Cupid〉入圍，〈Cupid〉曾在Billboard「Hot 100」連續25週都上榜，最佳排名第17名，將和Jimin〈Like Crazy〉、柾國ft. Latto〈Seven〉、NewJeans〈Ditto〉與NewJeans〈OMG〉爭奪獎項。
#BBMAs Top Duo/Group Finalists:— Billboard Music Awards (@BBMAs) October 26, 2023
@EslabonArmad0
@we_fiftyfifty
@FuerzaRegidafr
@frontera_grupo
@Metallica pic.twitter.com/azyUuqanTI
#BBMAs Top Global K-Pop Song Finalists:— Billboard Music Awards (@BBMAs) October 26, 2023
@we_fiftyfifty "Cupid”
Jimin “Like Crazy”
Jungkook ft. @Latto "Seven"
@NewJeans_twt "Ditto”
@NewJeans_twt "OMG” pic.twitter.com/csfRTuavjT
除了上述提及獎項，「2023 Billboard Music Awards」入圍名單榜上有名的韓國歌手如下：
「Top Billboard Global Excl. U.S. Artist」最佳全球（美國除外）藝人
NewJeans
#BBMAs Top Billboard Global Excl. U.S. Artist Finalists:— Billboard Music Awards (@BBMAs) October 26, 2023
@sanbenito
@edsheeran
@NewJeans_twt
@taylorswift13
@theweeknd pic.twitter.com/bxLE130abr
「Top Selling Song」最佳暢銷歌曲
Jimin〈Like Crazy〉
#BBMAs Top Selling Song Finalists:— Billboard Music Awards (@BBMAs) October 26, 2023
@Jason_Aldean “Try That in a Small Town”
Jimin "Like Crazy”
@MileyCyrus “Flowers”
@AintGottaDollar “Rich Men North of Richmond”
@taylorswift13 “Anti-Hero” pic.twitter.com/IhLWRp2Y6C
「Top Global K-Pop Artist」最佳全球K-POP藝人（新增設）：
Jimin、NewJeans、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、TWICE
#BBMAs Top Global K-Pop Artist Finalists:— Billboard Music Awards (@BBMAs) October 26, 2023
Jimin
@NewJeans_twt
@Stray_Kids
@TXT_members
@JYPETWICE pic.twitter.com/MBIRwzbo0K
「Top K-Pop Touring Artist」最佳K-POP巡迴藝人（新增設）：
BLACKPINK、SUGA、TWICE
#BBMAs K-Pop Touring Artist Finalists:— Billboard Music Awards (@BBMAs) October 26, 2023
@BLACKPINK
SUGA
@JYPETWICE pic.twitter.com/BfhXgJJsVD
「Top K-Pop Album」最佳K-POP專輯（新增設）：
Jimin《FACE》
NewJeans《2nd EP ‘Get Up’ 》
Stray Kids《5-STAR: The 3rd Album》
TOMORROW X TOGETHER《The Name Chapter: TEMPTATION》
TWICE《READY TO BE: 12th Mini Album》
#BBMAs Top K-Pop Album Finalists:— Billboard Music Awards (@BBMAs) October 26, 2023
Jimin “FACE"
@NewJeans_twt “2nd EP ‘Get Up’”
@Stray_Kids “5-STAR”
@TXT_members “The Name Chapter: TEMPTATION”
@JYPETWICE “READY TO BE: 12th Mini Album” pic.twitter.com/20eXf8fSBi
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