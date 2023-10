FIFTY FIFTY以Keena一人重啟活動！參加Billboard音樂獎典禮，與Jimiin、柾國、NewJeans等爭獎

FIFTY FIFTY成員、經紀公司ATTRAKT及外包管理及製作音樂公司The Givers,三方官司牽扯至今,昨(30)又有消息,成員Keena回歸ATTRAKT後,FIFTY FIFTY將重啟活動。

FIFTY FIFTY成員Keena 16日單獨撤銷對經紀公司ATTRAKT的違約告訴,20日向D社爆料The Givers種種惡行後,正式回歸ATTRAKT和FIFTY FIFTY,外界都相當關心ATTRAKT是否會招募新成員讓Keena和新成員將FIFTY FIFTY重組,或是乾脆讓Keena一人solo出道。

*相關報導:‎峰迴路轉!FIFTY FIFTY Keena控安聖日心理操縱回ATTRAKT懷抱,ATTRAKT宣布與其他成員解約



而今最新消息,ATTRAKT表示Keena將從下月19日的「2023 Billboard Music Awards」(2023 BBMAs)告示牌音樂獎頒獎典禮,開始重啟活動。



FIFTY FIFTY入圍了「Top Duo/Group」最佳搭檔/組合獎,以及新增設的「Top Global K-Pop Song (NEW)」最佳全球K-POP曲,後者以夯曲〈Cupid〉入圍,〈Cupid〉曾在Billboard「Hot 100」連續25週都上榜,最佳排名第17名,將和Jimin〈Like Crazy〉、柾國ft. Latto〈Seven〉、NewJeans〈Ditto〉與NewJeans〈OMG〉爭奪獎項。





除了上述提及獎項,「2023 Billboard Music Awards」入圍名單榜上有名的韓國歌手如下:

「Top Billboard Global Excl. U.S. Artist」最佳全球(美國除外)藝人

NewJeans



「Top Selling Song」最佳暢銷歌曲

Jimin〈Like Crazy〉



「Top Global K-Pop Artist」最佳全球K-POP藝人(新增設):

Jimin、NewJeans、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER(TXT)、TWICE



「Top K-Pop Touring Artist」最佳K-POP巡迴藝人(新增設):

BLACKPINK、SUGA、TWICE



「Top K-Pop Album」最佳K-POP專輯(新增設):

Jimin《FACE》

NewJeans《2nd EP ‘Get Up’ 》

Stray Kids《5-STAR: The 3rd Album》

TOMORROW X TOGETHER《The Name Chapter: TEMPTATION》

TWICE《READY TO BE: 12th Mini Album》



